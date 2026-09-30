La Universidad de Buenos Aires le entregará a Lionel Messi el título de Doctor Honoris Causa, cuyo reconocimiento es la condecoración honorífica más alta que una institución educativa emite.

La medida fue impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA y el reconocimiento a Lionel Messi se realizará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, en el partido de despedida del futbolista de la Selección Argentina.

En este sentido, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, destacó: “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, manifestó.

La UBA le entregará el reconocimiento a Lionel Messi.

“Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, aseguró Gelpi sobre el capitán de la Selección Argentina.

El reconocimiento de la UBA a Lionel Messi

La Universidad de Buenos Aires indicó que la entrega del título de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi es se debe a que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Lionel Messi jugará su partido de despedida con la Selección Argentina. Selección Argentina

Asimismo, destacaron que “el deporte en general y el fútbol en particular constituye una expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, convirtiéndose en un rasgo colectivo que nos distingue y genera una proyección internacional de nuestro país siendo Lionel Andrés Messi hoy la figura argentina viva de mayor reconocimiento en el mundo”, reza el escrito.

La influenciade Lionel Messi para la historia del deporte argentino

La UBA señaló, también, que “la presente distinción se inscribe en una larga tradición internacional por parte de las más destacadas casas de altos estudios de distinguir y destacar la excelencia, trascendencia e influencia de aquellos que a través del deporte han obtenido los más destacados logros y se han vuelto ejemplos influyentes de excelencia y valores en sus campos”.

Por último, la emisión del reconocimiento a Lionel Messi se basa, fundamentalmente, en “su aporte al deporte, a la cultura y a la identidad nacional trasciende el ámbito futbolístico y lo torna una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, hecho que constituye un mérito excepcional que esta Universidad entiende oportuno reconocer”, concluye.

Cuándo y contra quién es el partido de despedida de Lionel Messi

Lionel Messi se retirará de la Selección Argentina tras 21 años y el próximo martes 6 de octubre, a las 20:00, jugará su último partido con la albiceleste.

El amistoso de la Fecha FIFA será en el Estadio Monumental ante Benín, y le pondrá punto final a la carrera con el seleccionado nacional, en donde consiguió la Copa del Mundo en Qatar 2022, dos Copa América, la Finalíssima y un Oro Olímpico.