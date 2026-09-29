La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió los horarios de los próximos tres amistosos que disputará la Selección Nacional, entre los que figura el más esperado por todos los fanáticos: el partido despedida de Lionel Messi.

Los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a encontrarse con su público tras la final del Mundial 2026 en una fecha que promete grandes emociones, por tratarse de los últimos 90 minutos en los que el astro del fútbol vestirá la camiseta albiceleste.

Si bien la agenda de la Selección Argentina tiene marcado su primer compromiso mañana miércoles 30 de septiembre en Córdoba, la despedida del diez se llevará a cabo en la última fecha, ante Benín en el Monumental.

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Argentina?

La “Scaloneta” volverá a encontrarse con la hinchada argentina este miércoles 30 de septiembre a las 21:00 horas, cuando enfrente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Será el primero de los 3 amistosos internacionales que disputarán los dirigidos por Lionel Scaloni. La particularidad con la que contará el debut de la Selección Argentina tiene que ver con una restricción del 50% de aforo. Los dos encuentros restantes serán en Buenos Aires, en el estadio de River Plate.

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¿De qué se trata la sanción que aplicó la FIFA a la Selección Argentina?

El máximo organismo rector del fútbol a nivel global, aplicó una sanción a la Selección Argentina luego del Mundial 2026, por cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios de los espectadores argentinos en algunos partidos, como los de Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

Ante este escenario, la entidad resolvió una multa económica y el cierre parcial del 50% de las gradas.

Los sectores afectados serán:

La Popular Sur Luis Fabián Artime (Cabecera Sur), que no contará con público durante el encuentro. A su vez

La Popular Norte Daniel Alberto Willington (Cabecera Norte), que tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual.

La Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este), que estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales, conforme al esquema establecido para esta presentación de la Selección Argentina.

¿Cuándo es el segundo amistoso de la Selección Argentina?

El segundo encuentro de la Selección Argentina será ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el próximo sábado 3 de octubre a las 21:00h. Se trata del primer partido de los dos que la “Scaloneta” jugará en Buenos Aires.

Al igual que para el primer amistoso, Lionel Messi no estará presente. Su despedida quedó programada para el último compromiso de la fecha, que contará con la citación de otros campeones del mundo, como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.

¿Cuándo será la despedida de Lionel Messi?

El cierre de la serie de amistosos internacionales se dará el próximo 6 de octubre a las 20:00 h., cuando Lionel Messi vista por última vez con la celeste y blanca frente a Benin, en el Monumental.

El propio capitán comunicó su retiro de la Selección nacional el pasado 31 de agosto. Lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales, donde expresó que la decisión significaba el cierre de una etapa después de dos décadas de vestir la albiceleste.

Cómo quedó el cronograma completo de partidos de la Selección Argentina