Durante años, cada partido de Lionel Messi con la Selección Argentina tuvo algo de examen. Cuando todavía deslumbraba con la camiseta del Barcelona, también se esperaba que hiciera lo mismo con la celeste y blanca. Se contaban las finales perdidas, se repasaban los goles que no llegaban, se miraba de reojo su lenguaje corporal y hasta hubo un tiempo en que algunos parecían más preocupados por saber si Messi cantaba el himno que por lo que hacía con la pelota.

Todo eso quedó atrás.

El martes 6 de octubre, Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta de la Selección Argentina en el estadio Monumental para jugar su último partido con el equipo nacional. Será ante Benín, en el cierre de la triple fecha de amistosos que la Argentina disputará en el país, y tendrá el marco que la AFA empezó a preparar para despedir al capitán: Claudio “Chiqui” Tapia anunció que fueron invitados los campeones del mundo de Qatar 2022 y sus familias para acompañarlo en esa noche.

Chiqui Tapia hizo el anuncio en redes sociales.

La invitación llegó después de una charla entre Tapia y Lionel Scaloni y tuvo la aceptación de Messi. “El último tango del mejor jugador del mundo”, definió el presidente de la AFA al anunciar la despedida.

Será, entonces, mucho más que otro amistoso. Será la última vez que los hinchas argentinos podrán ver a Messi con la camiseta de la Selección dentro de una cancha en el país.

El futbolista que durante más de dos décadas convirtió una zurda, un cambio de ritmo, una gambeta imposible y un recorrido hacia el arco en una forma de hablar que todos entendían tendrá su última función ante el público argentino.

Messi nunca fue un orador de masas. Su voz baja, sus pausas, su manera de responder y hasta una dicción que muchas veces fue imitada terminaron formando parte de un personaje que, en realidad, siempre pareció sentirse más cómodo hablando con la pelota. Con ella en el pie izquierdo construyó otra clase de discurso: regates cortos, cambios de dirección, pases que aparecían donde nadie los esperaba y esa capacidad de convertir una jugada común en una escena que parecía imposible.

Y ahora llega el último partido.

Cuándo será el último partido de Messi con la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi será el martes 6 de octubre de 2026, cuando la Selección Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

El encuentro será el tercero y último de la serie de amistosos que la Argentina disputará durante la próxima ventana internacional. La AFA confirmó que Messi fue incluido en la convocatoria y que su participación estará reservada para ese último encuentro.

La agenda de la Selección Argentina quedó conformada de la siguiente manera:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental. Será la despedida de Messi.

La AFA todavía no difundió oficialmente la hora del partido del 6 de octubre ni el cronograma definitivo de venta de entradas.

Messi, De Paul y Lo Celso: quiénes jugarán solamente el partido de despedida

La despedida de Messi tendrá además una particularidad dentro de la convocatoria.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron incluidos para participar únicamente del partido del 6 de octubre ante Benín, de acuerdo con la información comunicada por la AFA.

Rodrigo De Paul también se despedirá junto a su amigo.

De Paul y Lo Celso quedan así vinculados a la última presentación de Messi con la Selección, aunque el anuncio de Tapia estuvo centrado exclusivamente en la despedida del capitán.

La lista definitiva de futbolistas del medio local será comunicada por la AFA el viernes, según informó la propia entidad.

El homenaje de la AFA: todos los campeones del mundo de Qatar 2022

El anuncio de Tapia también incluyó una invitación especial.

El presidente de la AFA anticipó que fueron invitados todos los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022, junto con sus familias, para acompañar a Messi durante el homenaje.

“Invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22, para que con sus familias lo acompañen”, explicó Tapia.

La intención de la AFA es que la despedida reúna al grupo que compartió con Messi la conquista del Mundial de Qatar, el título que terminó de cerrar la gran cuenta pendiente del capitán con la Selección.

La AFA anticipó que fueron invitados todos los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022

Los números de Messi con la Selección Argentina

La despedida llega después de una carrera que convirtió a Messi en el futbolista con más partidos y más goles de la historia de la Selección Argentina.

Tras disputar el Mundial 2026, Messi cerró su recorrido con la mayor en 207 partidos y 125 goles. Los registros incluyen sus seis participaciones mundialistas y los partidos disputados hasta la final de 2026.

Sus principales números con la Selección mayor:

207 partidos

125 goles

6 Mundiales disputados

34 partidos en Copas del Mundo , récord histórico del torneo.

21 goles en Mundiales , cifra que alcanzó tras superar el registro de Miroslav Klose.

4 títulos con la Selección mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y Copa América 2024.

A esos logros con la mayor se suman otros dos títulos obtenidos con selecciones juveniles: el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

De las finales perdidas a la gloria con Argentina

La historia de Messi con la Selección no fue siempre la postal de un campeón.

Antes de levantar títulos con la mayor, el rosarino atravesó las derrotas en las finales de la Copa América 2007, la Copa América 2015, la Copa América Centenario 2016 y el Mundial de Brasil 2014. En 2016, después de perder ante Chile por penales la final de la Copa América Centenario, incluso anunció su renuncia a la Selección, aunque luego regresó.

El giro definitivo llegó en 2021.

Argentina venció a Brasil en el Maracaná y Messi consiguió su primer gran título con la Selección mayor. Un año después llegó la Finalissima ante Italia y, en diciembre de 2022, la consagración que durante tantos años había perseguido: Argentina campeón del mundo en Qatar.

En 2024, además, volvió a levantar la Copa América, esta vez en Estados Unidos.

La historia todavía tuvo un capítulo mundialista más. Messi disputó en 2026 su sexto Mundial, amplió a 34 su récord de partidos en la competencia y marcó ocho goles durante el torneo. Argentina llegó nuevamente a la final, donde perdió 1-0 ante España en tiempo suplementario.