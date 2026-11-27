El mar de Aral, que llegó a ser el cuarto lago más grande del mundo, podría convertirse nuevamente en una pieza clave para combatir el cambio climático.

Más de 60 años después de que comenzara a desaparecer por la intervención humana, una investigación científica reveló que recuperar parte de su superficie permitiría evitar que 605 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) lleguen a la atmósfera .

El estudio, publicado en la revista Science y liderado por investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), advierte que el antiguo lecho del lago todavía conserva enormes reservas de carbono. Si permanece expuesto al aire, ese material continuará liberándose y agravando el calentamiento global.

La propuesta de los científicos es impulsar una restauración hidrológica que permita volver a cubrir con agua una parte de los terrenos desecados. Además de sus beneficios ambientales, la iniciativa podría generar miles de millones de dólares en créditos de carbono y abrir nuevas posibilidades de financiación internacional.

Por qué desapareció el mar de Aral y qué consecuencias dejó su desecación

El mar de Aral comenzó a retroceder durante la década de 1960 , cuando los ríos que lo alimentaban fueron desviados para abastecer grandes proyectos de irrigación agrícola en Asia Central. La intervención redujo progresivamente el caudal de agua que llegaba al lago y provocó una de las mayores catástrofes ambientales de la historia.

Lo que alguna vez fue el cuarto lago más grande del planeta se transformó en un extenso desierto salino. Según los investigadores, cerca del 90% de su superficie original se secó, con consecuencias profundas para los ecosistemas y las comunidades de la región.

Sin embargo, el impacto no se limita a la pérdida de agua, biodiversidad y actividades económicas. La desaparición del lago también modificó el ciclo natural del carbono.

Los lagos y mares interiores acumulan materia orgánica en sus sedimentos durante períodos prolongados. Ese material contiene carbono que fue retirado originalmente de la atmósfera por plantas y algas. Cuando el agua desaparece, los sedimentos quedan expuestos al aire y la materia orgánica comienza a descomponerse, lo que favorece la liberación de dióxido de carbono.

Comparación del mar de Aral en 1989 (izquierda) y 2014 (derecha). Fuente: NASA - Wikimedia

El antiguo lecho ya liberó 748 millones de toneladas de CO₂ desde 1960

La investigación determinó que los sedimentos expuestos por el retroceso del mar de Aral liberaron aproximadamente 748 megatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera desde 1960 . Cada megatonelada equivale a un millón de toneladas métricas.

Pero el estudio también identificó una reserva de carbono que todavía permanece enterrada bajo el antiguo fondo del lago. Se trata de otras 605 megatoneladas de CO₂ que aún no fueron liberadas y que podrían conservarse mediante la recuperación de una parte de la superficie inundada.

De acuerdo con los cálculos de los científicos, esa cantidad equivale a casi tres años de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana en España.

Recuperar el mar podría generar hasta u$s 18.000 millones en créditos de carbono

Además de los beneficios ambientales, los investigadores analizaron el posible valor económico de conservar el carbono que todavía permanece bajo los sedimentos.

Tomando como referencia los precios de 2024 del mercado voluntario de carbono para proyectos vinculados al uso del suelo y la silvicultura, calcularon que evitar la liberación de las 605 megatoneladas de CO₂ podría generar entre u$s 3600 millones y u$s 18.000 millones en créditos de carbono comercializables.

Estos instrumentos podrían utilizarse para movilizar financiación internacional y contribuir a cubrir parte de los costos de recuperación. La propuesta busca que la restauración del mar de Aral no sea considerada exclusivamente una intervención ambiental costosa, sino también una inversión con un valor climático y económico cuantificable.

El estudio también contempla medidas concretas para aumentar el ingreso de agua al lago.

Entre ellas figuran mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, optimizar las infraestructuras utilizadas para transportar agua y fortalecer la coordinación entre los países que comparten la cuenca.

A partir de esos escenarios, los autores estimaron que una inversión cercana a u$s 9700 millones en mejoras de gestión hídrica podría permitir recuperar alrededor del 50% de la superficie que tenía el mar de Aral en 1960.

Por qué la recuperación completa del mar de Aral todavía es un desafío

Aunque recuperar el mar de Aral sería beneficioso para el ambiente, los científicos advierten que el proyecto enfrenta grandes dificultades técnicas, económicas y políticas.

Para avanzar, sería necesario mejorar el uso del agua, modernizar los sistemas de riego y lograr acuerdos entre los países de Asia Central que comparten los recursos hídricos de la región.

El problema tampoco afecta únicamente al mar de Aral. Los investigadores mencionaron otros lagos y mares que también se están secando y podrían liberar carbono a la atmósfera, como el Gran Lago Salado y el mar de Salton, en Estados Unidos; el lago Urmía, en Irán; el lago Chad, en África; y el mar Caspio.

Para realizar el estudio, los científicos analizaron muestras de sedimentos y midieron las emisiones de CO₂ durante una expedición realizada en 2022. También utilizaron imágenes satelitales y drones para observar los cambios en la zona a lo largo de más de 50 años.

Los resultados muestran que recuperar estos cuerpos de agua no solo permitiría mejorar el ambiente, sino también evitar que grandes cantidades de carbono sigan llegando a la atmósfera.