Aunque el mercado asegurador mexicano está creciendo, aún no ha resuelto uno de sus principales pendientes: ampliar la protección de personas y empresas. El sector avanzó 7.9% en términos reales durante 2025, pero la penetración de los seguros llegó apenas a 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio latinoamericano de 3.1%, de acuerdo con el estudio El mercado asegurador latinoamericano en 2025, elaborado por Mapfre Economics.

La distancia entre el tamaño actual del negocio y las necesidades de protección también se observa a escala regional. La brecha aseguradora de América Latina alcanzó u$s 334,000 millones de dólares en 2025, 5.1% más que el año anterior, mientras que el mercado potencial equivale a 2.5 veces el volumen de primas que actualmente se comercializa.

En este escenario, las aseguradoras enfrentan el desafío de ampliar su mercado y responder a riesgos que están cambiando con la digitalización y el cambio climático. Para la aseguradora española, Mapfre, en la actualidad los ciberataques representan una de las amenazas más importantes para la continuidad de las empresas mexicanas.

“México es uno de los países a nivel mundial donde los ataques cibernéticos están creciendo anualmente al doble. Cada año hay el doble de ataques cibernéticos y muchas veces para las empresas, sobre todo para las medianas empresas, un ataque cibernético es el fin”, advirtió Paulo Butchart Chaparro, director comercial de Mapfre México, en entrevista con El Cronista durante la edición 25 de WOBI México (World Business Forum).

Entrevista con Paulo Butchart, director comercial de Mapfre México Israel Vázquez | El Cronista México

El avance de la digitalización ha incrementado la dependencia de las compañías de sus sistemas tecnológicos, pero también ha abierto nuevas vulnerabilidades frente a ataques, ransomware y secuestros de información. Sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“No tienen forma de afrontar un secuestro de su información, una afectación a su infraestructura tecnológica y si hubieran tenido una solución aseguradora, probablemente hubiera sido la diferencia entre continuar o no continuar”, explicó.

A la amenaza digital se suma el cambio climático. Butchart identificó un incremento en la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos y una mayor conciencia entre los empresarios sobre la necesidad de proteger sus instalaciones y operaciones frente a estos eventos.

El desafío para la industria consiste en ampliar su papel más allá de indemnizar cuando ocurre un siniestro, mediante soluciones que permitan a las compañías anticiparse a las amenazas, reducir su exposición y proteger la continuidad de sus operaciones.

“Las soluciones aseguradoras que probablemente tengan seguramente ya no serán suficientes. Necesitan dedicar más tiempo y más recursos a mitigar todos esos nuevos riesgos que están surgiendo”, sostuvo Butchart.

En el segmento de personas, la salud también está modificando la demanda. Butchart destacó que después de la pandemia se ha registrado un crecimiento relevante en los seguros de gastos médicos, mientras que los seguros de vida avanzan a un ritmo menor.

El reto de vender más seguros en México

Pese a la aparición de nuevos riesgos, la penetración del aseguramiento todavía enfrenta obstáculos. Mapfre identifica una brecha de protección tanto entre individuos como entre empresas, que no necesariamente responde a una falta de capacidad económica, sino también al desconocimiento de los productos y a las dificultades para acceder a ellos.

“Muchas personas sí tienen los medios para adquirir un seguro, pero no lo hacen porque no lo conocen, porque no hay nadie que se los ofrezca”, afirmó el directivo.

Uno de los pendientes de la industria es ampliar su fuerza comercial. Butchart señaló que México tiene un número bajo de agentes de seguros por cada 10,000 habitantes frente a economías más desarrolladas, por lo que considera necesario incorporar más personas a esta profesión para acercar las soluciones de protección a un mayor número de clientes.

La estrategia también pasa por diversificar los canales de distribución mediante productos masivos, microseguros, seguros affinity y soluciones digitales que permitan integrar coberturas a otros servicios o productos.

En México, Mapfre opera a través de cuatro canales: tradicional, acuerdos, digital y corredores y grandes cuentas. La compañía ha trabajado en ampliar su red de agentes y establecer nuevos acuerdos comerciales para extender su oferta.

Inteligencia artificial para transformar la operación

Otro de los cambios que está incorporando el sector asegurador es la inteligencia artificial. Mapfre ya utiliza herramientas de automatización e IA en procesos comerciales, atención de siniestros y actividades operativas.

Sin embargo, la compañía busca que esta tecnología funcione como un habilitador del trabajo humano y no como un sustituto de las personas.

“Nosotros vemos en la inteligencia artificial un habilitador, algo que ayuda a las personas a hacer mejor su trabajo, pero no para sustituirlas”, explicó Butchart.

El directivo considera que el acompañamiento humano sigue siendo indispensable en una industria que interviene en momentos complejos para las personas y las empresas, relacionados con la salud, la vida y el patrimonio.

En este contexto, Mapfre busca posicionarse entre las cinco compañías más importantes del mercado asegurador mexicano. Su participación por segunda ocasión como uno de los principales patrocinadores de WOBI responde también a ese objetivo de acercarse a los ejecutivos y tomadores de decisiones empresariales.

Para Butchart, el encuentro representa una oportunidad para que los líderes de otras industrias dimensionen los riesgos que están surgiendo y revisen si sus actuales esquemas de protección son suficientes para enfrentarlos.