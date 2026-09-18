El Gobierno de México de Claudia Sheinbaum plantea estas medidas.

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) establecen directrices para fomentar el desarrollo forestal sustentable y atender la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales.

El documento, firmado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, y el director general de la Conafor, Sergio Humberto Graf Montero, señala que las acciones deberán desarrollarse con la participación de los tres órdenes de gobierno y distintos sectores relacionados con las zonas forestales.

Bosques naturales.

¿Qué establece el acuerdo para proteger bosques, selvas y manglares?

El artículo primero señala que el acuerdo tiene como objetivo establecer “las directrices de observancia obligatoria” para las unidades administrativas de Semarnat y Conafor, dentro de sus respectivas competencias.

El propósito es fomentar el desarrollo forestal sustentable y que, con ello, “detengan la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales”, con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

Entre las principales directrices contempladas se encuentran:

Conservar, restaurar y reforestar bosques y selvas.

Garantizar la conservación y restauración de los manglares como ecosistemas estratégicos.

Promover una producción sustentable libre de deforestación , con participación de los sectores agrícola y ganadero.

Impulsar el desarrollo forestal y fortalecer la silvicultura comunitaria .

Apoyar a empresas forestales lideradas por mujeres.

Fomentar cadenas de valor forestales sostenibles mediante la colaboración de los sectores público, privado y social.

Impulsar el financiamiento de programas de pago por servicios ambientales .

Fortalecer el Programa de Manejo del Fuego y prevenir incendios forestales de origen agropecuario.

Promover la comercialización de productos forestales de origen legal para combatir la tala ilegal.

Simplificar, mejorar y modernizar los trámites forestales para facilitar el acceso de ejidos, comunidades y pequeños propietarios a las autorizaciones necesarias.

Presidenta Claudia Sheinbaum Fuente: EFE Mario Guzmán

¿Por qué el Gobierno de México plantea estas medidas?

El acuerdo expone la situación que enfrentan los ecosistemas forestales del país. De acuerdo con los datos citados en el propio documento, entre 2019 y 2024 México registró una pérdida de 1,067,988 hectáreas de bosques, selvas y otros ecosistemas forestales arbolados, equivalente a un promedio de 177,998 hectáreas por año. El cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas aparece como una de las principales causas señaladas.

El documento también identifica otras presiones, entre ellas la tala ilegal, los incendios forestales y la expansión urbana. En 2024, señala el acuerdo, los incendios forestales afectaron más de 1.6 millones de hectáreas.

Los manglares, al igual que los ecosistemas costeros actúan como reservorios profundos de carbono

En el caso de los manglares, el Gobierno señala que estos ecosistemas son importantes para reducir la vulnerabilidad climática de las poblaciones costeras y para la actividad pesquera. El acuerdo indica que 32% de los humedales costeros, incluidos los manglares, han sufrido el impacto del desarrollo de infraestructura turística, además de afectaciones por contaminación.

El documento también destaca el papel de los ecosistemas forestales en la captura de carbono: bosques, selvas, manglares y otros ecosistemas forestales absorben y almacenan anualmente 178.9 millones de toneladas de CO2e, según los datos citados en el acuerdo.

Así se aplicará el Acuerdo Nacional por los Bosques

Semarnat y Conafor deberán promover convenios de coordinación y concertación con entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, además de comunidades forestales, pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, jóvenes, sectores académico, profesional, industrial, social, agrícola y pecuario.

Los convenios deberán establecer los compromisos, recursos, responsabilidades de ejecución y mecanismos para evaluar los resultados. La Conafor será responsable de dar seguimiento a la implementación del acuerdo e informar a la Semarnat cada seis meses.

El acuerdo fue publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2026 y entró en vigor al día siguiente de su publicación. El documento precisa además que las erogaciones que pudieran generarse deberán cubrirse con el presupuesto aprobado para los ejecutores de gasto, por lo que no se incrementará su presupuesto ni se autorizarán recursos adicionales para este ejercicio fiscal ni los subsecuentes.