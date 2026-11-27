Mantener las plantas saludables dentro del hogar no depende solamente de elegir una buena ubicación o proporcionarles luz natural. En este sentido, uno de los cuidados más importantes es el riego ya que tanto la falta como el exceso de agua pueden afectar el desarrollo de las raíces y provocar que las hojas pierdan su color, se debiliten o comiencen a marchitarse.

Para evitar estos problemas, es fundamental reconocer cuándo la tierra necesita humedad y adaptar la frecuencia de riego a las condiciones de cada planta.

Cómo saber cuándo hay que regar las plantas

Uno de los errores más habituales es regar las plantas siguiendo un calendario fijo, sin comprobar si realmente necesitan agua. La frecuencia depende de factores como la temperatura, la humedad ambiental, la ventilación y el tipo de maceta y las características.

Desde Vivero Mario explican que una de las mejores formas de comprobar cuándo regar es introducir un dedo algunos centímetros en la tierra. Si el sustrato todavía está húmedo, conviene esperar antes de volver a echar agua. En cambio, si se encuentra seco, es momento de hidratar la planta.

Una mujer regando las plantas en un cantero. Imagen ilustrativa (Gemini)

También se puede utilizar un palito de madera, introducirlo hasta el fondo de la maceta y retirarlo para comprobar si todavía conserva humedad . Este método permite revisar las capas más profundas, que pueden seguir mojadas aunque la superficie parezca seca.

Cómo regar correctamente las plantas en macetas

Cuando la tierra está seca, se recomienda utilizar suficiente agua para humedecer toda la superficie del sustrato y permitir que llegue hasta las raíces. Para regar, se puede utilizar una regadera o bien una jarra, botella, manguera o vaso.

Por su parte, no alcanza simplemente con mojar solamente una parte de la maceta, porque algunas zonas pueden quedar secas y la planta no recibirá la hidratación necesaria.

Otro punto importante es que el agua no debe echarse toda junta, sino que es fundamental hacerlo de a poco para cubrir toda la superficie de la maceta, cantero o espacio del jardín en el que se ubique la planta, y permitir que las raíces tengan una mejor absorción.

Planta lengua de suegra ubicada dentro del hogar. Gemini IA.

Además, conviene evitar los riegos demasiado frecuentes y comprobar siempre la humedad antes de repetirlos. Como señala Vivero Mario, si existen dudas sobre el estado de la tierra, es preferible esperar unos días y volver a revisarla antes que agregar agua innecesariamente .

Qué señales indican que una planta tiene exceso o falta de agua

Las hojas amarillentas, caídas o blandas pueden ser señales de un problema con el riego. También es posible observar que los brotes nuevos se secan antes de desarrollarse o que la tierra de la maceta está demasiado compactada.