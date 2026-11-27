Una persona sostiene con sus manos un corazón rojo.

Realizar actividad física no siempre requiere pasar horas en el gimnasio o practicar deportes de alta intensidad. Existe una alternativa sencilla que puede incorporarse a la rutina diaria, no necesita equipamiento especial y ofrece distintos beneficios para la salud cardiovascular y muscular.

Se trata de la caminata rápida, una forma de caminar a mayor velocidad que permite trabajar el cuerpo, mejorar la circulación sanguínea y contribuir al control de la presión arterial.

Qué es la caminata rápida y por qué recomiendan practicarla

La caminata rápida consiste en desplazarse a un ritmo más intenso que el habitual, pero sin llegar a correr. Para realizarla alcanza con contar con ropa y calzado cómodos y elegir un espacio seguro, preferentemente plano, donde se pueda mantener un paso constante .

Dos personas realizan caminata rápida en un campo. Shutterstock

Según explica la Clínica Jaime I Catarroja, esta actividad puede ser una alternativa para quienes no pueden correr, están comenzando a practicar ejercicio o necesitan una opción de menor impacto para sus articulaciones.

Sin embargo, las personas con problemas de salud deben consultar con un profesional antes de iniciar una rutina física.

Cuáles son los beneficios de caminar rápido para la salud

Incorporar caminatas rápidas de manera regular puede aportar ventajas para distintas funciones del organismo .

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Mejora la circulación sanguínea: favorece el funcionamiento del sistema circulatorio y contribuye a cuidar la salud cardiovascular.

Ayuda a controlar la presión arterial: la actividad física regular puede colaborar con el mantenimiento de valores saludables y reducir el riesgo de hipertensión.

Favorece el control de la glucosa: caminar con frecuencia ayuda al organismo a regular los niveles de azúcar en sangre.

Aumenta el gasto energético: permite consumir más energía que una caminata a ritmo habitual y puede acompañar los objetivos de control del peso.

Tonifica los músculos: trabaja principalmente las piernas, los glúteos y las pantorrillas, además de involucrar los brazos y el abdomen.

Un hombre y una mujer chocan sus manos al finalizar la caminata.

Cómo hacer una caminata rápida para aprovechar sus beneficios

Para conseguir mejores resultados, es importante mantener una postura cómoda y evitar movimientos forzados. La espalda debe permanecer recta, la cadera en una posición neutral y el abdomen ligeramente contraído, sin generar tensión innecesaria.

También conviene comenzar con un ritmo moderado y aumentar la velocidad de manera progresiva, de acuerdo con la condición física de cada persona.

Un detalle importante