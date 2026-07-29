La Suprema Corte falló y no hay marcha atrás: desde ahora quedan anulados los permisos para mover y exportar ganado en México

El programa de aceleración de entrevistas que propuso el Gobierno de los Estados Unidos para obtener la visa de forma exprés por un costo de US$ 750, despertó una duda particular entre un grupo de extranjeros: ¿ se puede renovar la visa sin entrevista de forma acelerada ?

Esta iniciativa permite abonar una tarifa adicional para que el turista sea entrevistado por un oficial consular en menos tiempo del que insume una cita habitual, pero no aplica para todos los solicitantes.

Qué extranjeros no podrán acceder al trámite exprés de la visa de Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que el nuevo programa no incluye a los solicitantes que renuevan su visa mediante el proceso de exención de entrevista.

Atención extranjeros: ¿quiénes pueden aplicar al trámite exprés de la visa? (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Esto significa que, aunque cumplan con los requisitos para renovar el documento, no podrán pagar la tarifa adicional para adelantar el trámite.

El beneficio está reservado únicamente para quienes deben asistir a una entrevista consular y ya tienen una cita programada.

Cómo funciona el nuevo programa para acelerar la visa

El programa piloto está dirigido a quienes solicitan una visa B1/B2, utilizada para viajes de turismo y negocios.

Para acceder, primero es necesario completar el procedimiento habitual: pagar la tasa de solicitud de US$185 y reservar una entrevista.

Si existen turnos disponibles, el sistema ofrecerá la posibilidad de abonar US$750 adicionales para obtener una entrevista dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Cuánto cuesta el trámite exprés y qué condiciones tiene

El Departamento de Estado aclaró que el pago de la tarifa adicional solo permite adelantar la fecha de la entrevista .

La aprobación de la visa dependerá del mismo proceso de evaluación y controles de seguridad que se aplica a todos los solicitantes.

Además, las citas aceleradas no pueden reprogramarse. Si la persona no asiste a la entrevista, perderá el dinero abonado y deberá volver a pagar si desea utilizar nuevamente el servicio.

Por ahora, el programa piloto funciona únicamente en la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México y estará vigente, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026 .

Principales claves de la medida