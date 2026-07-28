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El Gobierno de Estados Unidos permite que ciudadanos de determinados países ingresen al país sin tramitar una visa americana tradicional gracias al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Este trámite forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP) y permite viajar por turismo, negocios o tránsito de hasta 90 días.

¿Cuál es el Formulario ESTA y para qué sirve?

El Formulario ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un sistema administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que determina si un viajero puede ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.

Es importante aclarar que ESTA no reemplaza una visa americana , sino que constituye una autorización electrónica previa al viaje que habilita al pasajero a presentarse en un puerto de entrada estadounidense sin tramitar una visa B1/B2, siempre que cumpla todos los requisitos del programa.

La autorización permite realizar viajes por:

Turismo.

Negocios.

Tránsito.

En todos los casos, la permanencia autorizada será de hasta 90 días.

¿Quiénes podrán ingresar a Estados Unidos sin visa americana?

El formulario que permite ingresar a Estados Unidos sin visa americana (foto: archivo).

De acuerdo con la normativa vigente, podrán acceder a este beneficio quienes:

Sean ciudadanos o nacionales de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

Obtengan una autorización ESTA aprobada .

Viajen por turismo, negocios o tránsito .

Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos .

Cumplan con todas las condiciones migratorias establecidas por el programa.

Las autoridades recuerdan que la aprobación del ESTA no garantiza automáticamente el ingreso, ya que la decisión final siempre corresponde a los oficiales migratorios al momento de arribar al país.

¿Cómo solicitar el Formulario ESTA?

El trámite se realiza completamente en línea a través del sistema oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Para obtener la autorización es necesario:

Completar la solicitud electrónica .

Ingresar los datos personales y del pasaporte .

Informar la información del viaje.

Responder las preguntas de seguridad y elegibilidad .

Abonar la tarifa correspondiente .

Esperar la resolución de la solicitud.