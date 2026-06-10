Oficial | Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a extranjeros que tengan su visa americana vigente pero no cumplan esta condición

Viajar a Estados Unidos podría volverse más rápido para algunos extranjeros. El Departamento de Estado pondrá en marcha un programa piloto que ofrecerá una vía acelerada para tramitar visas de turismo y negocios mediante el pago de una tarifa extra.

La iniciativa apunta a reducir los extensos tiempos de espera que enfrentan miles de solicitantes en distintos países y comenzará a implementarse durante el segundo semestre de este año.

Cómo funcionará la nueva visa premium de Estados Unidos

De acuerdo con información difundida por la agencia Associated Press (AP), el Gobierno estadounidense habilitará un servicio opcional que permitirá a los solicitantes acceder a una entrevista consular en un plazo de hasta 10 días después de realizar el pago correspondiente.

Para acceder al beneficio será necesario abonar una tarifa adicional de u$s 750, que se sumará al costo habitual de la visa, actualmente fijado en u$s 185 para la mayoría de los trámites de turismo y negocios.

El programa estará vigente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, aunque las autoridades no descartan extenderlo si la demanda resulta elevada.

Qué ventajas tendrá el trámite acelerado

El principal beneficio será la reducción de los tiempos para obtener una cita consular, una de las principales dificultades que enfrentan quienes buscan ingresar al país norteamericano.

Sin embargo, el pago del servicio premium no implicará una aprobación automática. Las autoridades aclararon que la tarifa solo garantiza una entrevista más rápida y que la decisión final sobre la emisión de la visa continuará dependiendo de la evaluación de cada caso.

El Gobierno de Estados Unidos implementará un trámite acelerado para visas de turismo y negocios.

En las próximas semanas se conocerá qué embajadas y consulados participarán de esta primera etapa del programa.

Por qué Estados Unidos implementa este nuevo sistema

La medida llega en un contexto de fuertes demoras en la tramitación de visas registradas en distintos puntos del mundo.

Durante los últimos años, la administración de Donald Trump impulsó controles migratorios más estrictos, incluyendo revisiones más exhaustivas de antecedentes personales y actividad en redes sociales. Estas exigencias provocaron retrasos en numerosos procesos y generaron reclamos de viajeros y sectores vinculados al turismo.

Actualmente, en algunos países los turnos para entrevistas pueden demorarse varios meses, especialmente para quienes no forman parte del Programa de Exención de Visa.

Qué pasará con los argentinos que viajan a Estados Unidos

Por el momento, los ciudadanos argentinos que deseen ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios deben continuar gestionando una visa de no inmigrante.

El costo del trámite varía según la categoría solicitada, aunque generalmente oscila entre los U$s 185 y U$s 250.

En paralelo, la Argentina avanza en el proceso para incorporarse al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), una iniciativa que permitiría ingresar al país norteamericano sin necesidad de tramitar una visa para estadías cortas.

¿Cuándo podrían viajar sin visa los argentinos?

La incorporación al Visa Waiver Program no tiene una fecha definida y podría demandar varios meses o incluso años.

Antes de concretarse, la Argentina deberá superar distintas evaluaciones vinculadas con estándares de seguridad, intercambio de información y requisitos migratorios exigidos por Estados Unidos.

Además, aun cuando el país logre incorporarse al programa, los viajeros deberán gestionar previamente una autorización electrónica de viaje para poder embarcar rumbo a territorio estadounidense