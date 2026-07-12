La Ley de Lobby se estanca en Diputados y el Gobierno niega un pedido de Estados Unidos
El oficialismo postergó el dictamen tras el rechazo de empresas, organizaciones civiles y especialistas. En medio de las especulaciones sobre el origen de la iniciativa, el Gobierno asegura que no responde a una exigencia de Washington.
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