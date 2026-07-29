La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que realizará durante el miércoles 29 de julio cortes programados de luz que afectarán a los habitantes de distintas localidades de México.

Como parte de los trabajos habituales de mantenimiento en la red eléctrica, se suspenderá el servicio en un gran número de casas por un lapso de seis horas, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones para evitar inconvenientes.

CFE confirmó cortes de luz programados en municipios de Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la suspensión temporal del servicio está programada para el miércoles 29 de julio, entre las 11:00 y las 17:00 horas .

La interrupción del suministro eléctrico responde a trabajos de mantenimiento en la red general de distribución, una tarea habitual para conservar la infraestructura en condiciones óptimas.

La suspensión temporal del servicio está programada para el miércoles 29 de julio, entre las 11:00 y las 17:00 horas. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Cuáles son las comunidades que se quedarán sin luz por seis horas

Los cortes de luz alcanzarán a 14 comunidades del estado de Hidalgo, distribuidas en distintos municipios. Las localidades afectadas, en este sentido, son:

Pezmatlán

Camotla

Chalma

Calnali

Ahuacatlán

Contepec

Coamitla

Tulaxtitla

Huejutla

Molango

La Garita

Capultitlán

Tostlamantla

Tula

Qué recomienda la CFE antes de los cortes de luz programados

La CFE pidió a los habitantes de las comunidades afectadas que adopten medidas preventivas antes del inicio de los trabajos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: