En esta noticia Moody’s ratifica nota a CFE

CFE prepara una nueva emisión de deuda en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) como parte de su estrategia de financiamiento, apenas meses después de captar u$s 1,500 millones en los mercados internacionales.

De acuerdo con documentos presentados a la plaza bursátil, la empresa estatal prevé colocar al menos tres bonos de largo plazo con tasas fija, variable y denominados en Udis. Aunque aún no se define la fecha ni el monto de la oferta, la operación formará parte de un programa de certificados bursátiles por hasta MXN $100,000 millones.

La emisión representaría la segunda colocación de deuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en lo que va de 2026. En su operación más reciente, realizada en los mercados internacionales, la empresa obtuvo u$s 1,500 millones, recursos que destinó al refinanciamiento de pasivos.

También será la segunda visita de la compañía a BIVA. En octubre de 2025 colocó tres bonos sustentables por MXN $15,000 millones, cuyos recursos fueron destinados a proyectos con impacto social y ambiental, en línea con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), de acuerdo con los prospectos de colocación.

Moody’s ratifica nota a CFE

La próxima emisión llega después de que Moody’s ratificó la calificación “AAA.mx” de CFE en escala nacional, al considerar que la empresa mantiene una posición dominante dentro del sistema eléctrico mexicano.

La agencia destacó que la compañía genera alrededor de 72% de la electricidad del país y conserva el monopolio de las actividades de transmisión y distribución, factores que respaldan su fortaleza crediticia.

Moody’s también señaló que la empresa brinda servicio a 99.8% de la población mexicana, lo que contribuye a una base de ingresos diversificada y estable.