Especialistas de la empresa de tecnología energética ABB, al concluir una conferencia de prensa.

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México cuenta con un abasto suficiente de energía eléctrica, que se ampliará en los próximos años a partir de los proyectos establecidos en el Plan México, pero requiere concentrar sus esfuerzos en impulsar las redes de transmisión y distribución de energía, señala la empresa ABB, proveedora de tecnología de electrificación.

(Imagen: archivo)

En conferencia de prensa, Miguel González, líder de electrificación de ABB, afirmó que el país cuenta con una capacidad de generación superior a 90 gigawatts, lo que resulta suficiente para la demanda nacional.

Sin embargo, aseguró que es necesario centrar los esfuerzos del sector público en el incremento de la red de distribución y transmisión de energía eléctrica.

“Esa parte es donde el Gobierno Federal tiene que trabajar, en toda esa parte de infraestructura eléctrica”, afirmó.

En segundo término, el directivo comentó que dentro del Plan México se permite que las compañías privadas que tendrán alta demanda de energía puedan instalar sus propias fuentes de generación, con un tope de 20 MW.

“Los grandes operadores de data centers que se están instalando en México y las compañías de fibra óptica que están desarrollando fibra desde Estados Unidos hasta Querétaro, están colocando sus propias plantas de generación, sus propios generadores de ciclo combinado, así como un poco de almacenamiento de energía”, mencionó.

Este factor ayudará a desarrollar la capacidad de generación de México y consideró que el panorama hacia 2030 es bastante bueno, debido a estos factores.

Almacenamiento obligatorio abre oportunidades

El directivo de ABB aseguró que la obligatoriedad que estableció el cambio regulatorio en el sector eléctrico para integrar almacenamiento de energía en las nuevas centrales de generación renovable para mitigar la variabilidad de la electricidad proveniente de estas fuentes es un detonante de inversión y oportunidades de negocio para las empresas del sector.

“En realidad genera muchísimas oportunidades en México y yo creo que para ABB podrá generar más oportunidades de inversión. Con la nueva planta que se fabricó en México, realmente tenemos la capacidad de brindar ese tipo de soluciones. Las oportunidades se abren para todas las compañías, especialmente las que estén mejor preparadas”, afirmó González.