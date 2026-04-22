Horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump prorrogara indefinidamente el cese del fuego con Irán, la Guardia Revolucionaria iraní incautó dos portacontenedores y atacó un tercero en el estrecho de Ormuz este miércoles. La Guardia Revolucionaria anunció la incautación de las embarcaciones MSC Francesca y el Epaminodes, y las acusó de “operar sin los permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación”, una “línea roja”, según un comunicado publicado por la agencia Tasnim. Tras esto, ambos barcos fueron conducidos a la costa iraní y aún no hay información sobre sus tripulaciones. Según La Guardia, el MSC Francesca está “vinculado al régimen sionista”. El Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido —organismo que monitorea la seguridad de buques en zonas de alto riesgo— reportó los ataques de manera independiente: uno de los buques recibió disparos de armas de fuego y granadas propulsadas por cohetes al noreste de Omán, con el puente de mando severamente dañado, pero sin víctimas. Otros dos buques fueron atacados a ocho millas náuticas al oeste de Irán, también sin heridos. Finalmente, un tercer ataque, confirmado a la BBC por la firma de inteligencia marítima Vanguard, afectó al Euphoria, de bandera panameña y propiedad emiratí, que quedó varado frente a las costas iraníes. Trump había declarado horas antes que sus fuerzas militares estaban “listas para actuar” contra Irán, antes de anunciar que accedía al pedido de Pakistán de “suspender el ataque hasta que los líderes iraníes puedan presentar una propuesta unificada”. La tregua quedó prorrogada sin plazo definido, pero Trump dejó en claro que el bloqueo naval —la medida por la cual la Marina de EE.UU. intercepta buques iraníes en alta mar para impedir su comercio exterior— continuará vigente. El canciller iraní Abbas Araghchi calificó el bloqueo de “violación del cese del fuego” y condicionó el retorno de Irán a la mesa a su levantamiento. Un asesor del negociador principal, el presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, sugirió que la prórroga anunciada por Trump podría ser “una artimaña”. Irán mantiene bloqueado el estrecho desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cortando el acceso al 20% del petróleo mundial y una proporción similar del gas natural licuado. Este miércoles, tras los nuevos ataques, el crudo Brent volvió a tocar los u$s 100 por barril luego de haber caído brevemente tras el anuncio de Trump. Pakistán había preparado una segunda ronda de negociaciones en Islamabad para el martes, pero la reunión nunca ocurrió: Irán no confirmó su asistencia y la delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance no partió de Washington. Este miércoles, el primer ministro Shehbaz Sharif se reunió con el embajador iraní Reza Amiri Moghadam para intentar destrabar la situación, mientras su canciller Ishaq Dar se reunía con la Alta Comisionada británica Jane Marriott para discutir los esfuerzos de mediación. Sharif agradeció públicamente a Trump por la prórroga pero reconoció que no hay fecha para la próxima ronda. Las posiciones siguen alejadas. EE.UU. exige el traslado del uranio altamente enriquecido iraní fuera del país —para impedir que Irán lo enriquezca hasta niveles utilizables en armas nucleares—, mientras Irán pide el fin de la guerra, levantamiento de sanciones, reparaciones y reconocimiento de su control sobre el estrecho. La agencia Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria, descartó haber pedido ninguna prórroga y reiteró amenazas de romper el bloqueo por la fuerza. El enviado iraní ante la ONU fue más preciso: “En cuanto Washington levante el bloqueo naval, la próxima ronda se celebrará en Islamabad”. Por ahora, ninguna de las dos partes ha dado el primer paso.