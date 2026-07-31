Este viernes, 31 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3151.68 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,53%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 2,02% y en el último año acumula un descenso del 14,85%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar tuvo un sesgo bajista: siete caídas y tres alzas, sin jornadas estables; los repuntes intermitentes no evitaron que cerrara a la baja con dos descensos consecutivos.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.19%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia al alza en los últimos días. Este aumento sugiere una mayor demanda por la moneda, lo que podría indicar confianza en la economía local.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3151.6799 pesos colombianos, es de 315167.99 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 630335.98 pesos colombianos y 500 dólares cuesta 1575839.95 pesos colombianos.