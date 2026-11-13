Fotografía que muestra la fachada de una sede de Ueno Bank, en Asunción (Paraguay).

En esta noticia Detienen a tres exdirectores del Banco Central del Paraguay

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso Nacional para que las empresas afectadas por la disolución de Ueno Bank sigan funcionando y, con ello, eviten que sus trabajadores pierdan el empleo.

El mandatario refirió que la propuesta contempla nombrar un administrador temporal por el período de ocho meses para ordenar sus cuentas, aparte a sus actuales directivos, gerentes y apoderados generales, y evitar que tengan que cerrar.

“Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo”, escribió Alliana en X.

Al respecto, el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, señaló en conferencia de prensa que el proyecto de ley permitirá al Estado asumir de forma temporal la administración de empresas vinculadas a entidades financieras en resolución, como el caso de Ueno Bank.

Aclaró que el Estado no asumirá las deudas de las empresas alcanzadas y que se establecerían restricciones para transferir bienes, distribuir dividendos, pagar créditos a accionistas y realizar movimientos de dinero fuera de las operaciones habituales.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay imputado por el caso Ueno. Captura de video

Asimismo, González dejó claro que la medida no alcanzaría automáticamente a todas las firmas que operaron con el intervenido Ueno Bank y que se aplicarían criterios de vinculación y control, excluyendo las relaciones comerciales normales.

Con esto, se busca proteger los puestos de trabajo de miles de ciudadanos paraguayos afectados por la resolución de las empresas, garantizar sus salarios y preservar los activos de las entidades, resaltó el alto funcionario.

Detienen a tres exdirectores del Banco Central del Paraguay

Tres exdirectores del Banco Central del Paraguay (BCP) fueron detenidos este viernes a raíz del caso de Ueno bank, informó el Ministerio Público.

Se trata de Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes dimitieron en medio del escándalo por el proceso de resolución emprendido contra Ueno.

Caballero y Mora fueron arrestados en procedimientos de registro ordenados de forma simultánea por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción en sus respectivas viviendas en Asunción, la capital del país, y en la vecina ciudad de Luque.

González, quien fue procurador general de la república, se presentó junto a su abogado a una comisaría de la capital paraguaya, tras no ser hallado por los fiscales en su casa.