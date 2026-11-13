Un trabajador que sufrió un accidente laboral obtuvo un importante fallo judicial contra una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

La Justicia de Chubut ordenó a Provincia ART pagarle más de $93 millones de indemnización, luego de determinar que las secuelas de una fractura en su mano eran considerablemente más graves que las reconocidas inicialmente por la aseguradora.

El caso tuvo como protagonista a un marinero de Rawson que se accidentó mientras realizaba sus tareas habituales a bordo de un buque pesquero. Aunque la Comisión Médica había establecido que tenía apenas un 1,78% de incapacidad, una pericia judicial determinó que el porcentaje real ascendía al 11,99%.

Cómo fue el accidente laboral que terminó con una indemnización millonaria

El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2025, cuando el marinero se encontraba trabajando sobre la cubierta de un buque perteneciente a la empresa Costa Chubut S.A.

En medio de una maniobra brusca de la embarcación, una estructura se cerró sobre su mano derecha y le provocó una fractura y un traumatismo contuso cortante en el dedo índice.

Sin embargo, las consecuencias del accidente no se limitaron a la lesión física. Según relató el trabajador en su demanda, uno de los principales problemas fue la falta de asistencia médica inmediata mientras permanecía en alta mar.

La presentación judicial también cuestionó la atención que recibió una vez que el barco regresó a tierra. De acuerdo con el reclamo, la ART no le brindó asistencia presencial y se limitó a indicarle 20 sesiones de kinesiología mediante videollamada . Después de ese tratamiento, le otorgaron el alta laboral.

El marinero consideró que la atención recibida era insuficiente y que las secuelas de la lesión afectaban directamente su capacidad para desarrollar sus tareas habituales.

La ART le reconoció apenas un 1,78% de incapacidad, pero la Justicia determinó otro porcentaje

Un marinero sufrió una fractura y demandó a Provincia ART. La Justicia elevó su incapacidad del 1,78% al 11,99% y ordenó pagarle más de $93 millones. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Uno de los puntos centrales del expediente fue la diferencia entre el porcentaje de incapacidad establecido inicialmente y el que finalmente reconoció la Justicia.

En una primera instancia, la Comisión Médica administrativa determinó que el trabajador tenía un 1,78% de incapacidad. Sobre esa base, la aseguradora realizó un pago parcial.

Sin estar de acuerdo con esa evaluación, el marinero decidió llevar el caso a los tribunales para reclamar una compensación acorde con las consecuencias reales del accidente.

Durante el proceso intervino un perito médico judicial, que constató que el hombre presentaba una limitación funcional significativa en su mano hábil.

El informe señaló que no podía realizar una empuñadura completa ni una pinza eficaz, dos movimientos fundamentales para desarrollar actividades que requieren fuerza y precisión manual.

Este año, la jueza laboral de Rawson, Amorina Testino, consideró las características del trabajo del marinero. Al tratarse de una actividad que exige destreza manual y fuerza de prensión, entendió que las secuelas tenían un impacto concreto sobre su capacidad laboral.

Por ese motivo, elevó el porcentaje de incapacidad definitiva al 11,99% , muy por encima del 1,78% que había reconocido inicialmente la Comisión Médica.

Cuánto deberá pagar Provincia ART por la lesión del trabajador

A partir de la evaluación de las secuelas y de los planteos presentados durante el juicio, la magistrada ordenó a Provincia ART S.A. pagar $93.429.080,59 al trabajador.

La resolución también abordó el mecanismo de actualización de las indemnizaciones laborales. En particular, la jueza declaró la inconstitucionalidad de las normas que pretendían congelar los montos de los resarcimientos, entre ellas el DNU 669/19.

De esta manera, el fallo estableció que la indemnización debía contemplar las consecuencias efectivas del accidente y no limitarse a una evaluación administrativa.