A 6 meses de aterrizar en la Argentina, una aerolínea española suspende todos sus vuelos y se declara en preconcurso de acreedores

En esta noticia De la expansión a la suspensión de vuelos

Seis meses después de desembarcar en el mercado argentino con una fuerte apuesta por reforzar la conectividad aérea entre Buenos Aires y Madrid, Plus Ultra Líneas Aéreas suspendió sus operaciones regulares en el país, inició negociaciones con sus acreedores y prepara una reestructuración que incluye recortes de rutas, reducción de flota y despidos.

Este viernes, la aerolínea fundada en 2011 por los empresarios Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, comunicó a sus trabajadores su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que alcanza potencialmente a los 679 empleados de su centro de trabajo en Madrid. Además, contempla medidas temporales de suspensión de contratos y reducción de jornadas mediante un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un mecanismo legal en España que permite a una empresa suspender temporalmente los contratos de sus trabajadores o reducir su jornada laboral debido a situaciones adversas.

“Hemos iniciado un proceso de negociación con nuestros acreedores con el objetivo de reforzar nuestra estructura financiera, proteger la continuidad de nuestras operaciones y establecer unas bases sólidas para la sostenibilidad de nuestro proyecto empresarial a largo plazo”, informó a través de sus redes sociales.

“Esta decisión se produce en un entorno especialmente exigente para el sector aéreo, condicionado por el incremento de los precios del combustible, que ha impactado sensiblemente en nuestra industria”, agregó.

Según la información aportada por la dirección de la compañía, Plus Ultra registró un gasto en combustible de 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un incremento del 51,6 por ciento.

Entre febrero y agosto acumuló un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros.

En ese contexto, la empresa proyecta una reducción superior al 61% de las horas comerciales de vuelo regular y una profunda revisión de su actividad, con una estrategia que apunta a concentrarse -de momento- en los vuelos hacia Venezuela, los servicios chárter y los contratos ACMI.

De la expansión a la suspensión de vuelos

Plus Ultra inauguró sus vuelos comerciales entre Madrid y Buenos Aires el pasado 23 de mayo, con una oferta inicial de dos frecuencias por semana. Sin embargo, a pocas semanas de su debut, la compañía elevó la operación a cinco servicios semanales, tras registrar “un éxito de ventas que superó todas las expectativas”, según había informado el country manager de la aerolínea en la Argentina, Hugo Adrián Díaz.

La compañía había acumulado más de u$s 3 millones en ventas entre ambos mercados desde que anunció su llegada al país.

En aquella entrevista, Díaz también había adelantado que el objetivo para 2027 era “alcanzar vuelos diarios entre Madrid y Buenos Aires”. La apuesta apuntaba a captar pasajeros turísticos, corporativos y argentinos residentes en España, además de competir con Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa en uno de los corredores internacionales de mayor demanda que hoy registra un flujo anual superior a 1,15 millones de pasajeros.

La propuesta comercial buscaba diferenciarse como una alternativa full service, con equipaje despachado, comidas y atención telefónica personalizada incluidas en las tarifas. La aerolínea también había destacado el desempeño de la clase Business, cuyos tickets se ubicaban entre u$s 4000 y u$s 4500.

La expansión, no obstante, comenzó a perder impulso antes de lo previsto. En octubre, Plus Ultra anunció que reduciría de cinco a dos las frecuencias semanales entre Madrid y Buenos Aires hasta el 13 de diciembre. En ese momento, justificó el ajuste por las obras en el aeropuerto de Ezeiza, los desvíos operativos y el encarecimiento del combustible.

La medida había generado inconvenientes entre pasajeros que ya tenían sus billetes emitidos y debieron reorganizar sus viajes.

De momento, Plus Ultra dejó de comercializar pasajes para la ruta Buenos Aires-Madrid, al igual que para Lima, aunque todavía no comunicó oficialmente una fecha definitiva para el cese de sus operaciones.