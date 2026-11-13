Confirmado por los artículos 2281 a 2285: los herederos no recibirán los bienes aunque lo exprese el testamento.

Cuando una persona fallece, una de las principales dudas que surgen entre los familiares tiene que ver con cómo podría dividirse la herencia y quiénes tienen derecho a recibir los bienes.

En este aspecto, el Código Civil y Comercial contempla que, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos, existen ciertos hijos que tienen la posibilidad de compartir del patrimonio con sus hermanos .

Sucesiones: quiénes tienen derecho a heredar los bienes de una persona fallecida

El Código Civil y Comercial establece que la muerte de una persona provoca la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia, a quienes están llamados a sucederla porque existe un testamento o porque lo dispone la ley.

A la persona fallecida se la denomina causante, mientras que los herederos son aquellos individuos que reciben la totalidad o una parte indivisa de su patrimonio.

Los bienes, los derechos y las obligaciones de esa persona, en este sentido, constituyen la herencia, que no se extinguen a pesar del fallecimiento.

Herencia familiar: podrá heredar el hermano que nació mediante técnicas de reproducción asistida

El artículo 2279 del Código Civil y Comercial establece quiénes pueden suceder a una persona fallecida. Entre ellos, contempla a las personas humanas que existían al momento de su muerte y a las que ya habían sido concebidas, siempre que nazcan con vida.

Entre los herederos de una persona fallecida figuran las personas humanas que existían al momento de su muerte y a las que ya habían sido concebidas, siempre que nazcan con vida. (Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista) Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Sin embargo, la normativa también incluye una situación particular: pueden heredar las personas nacidas después de la muerte del causante mediante técnicas de reproducción humana asistida , siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 561.

¿Qué dice el artículo 561?

Este último artículo establece que el consentimiento para realizar el tratamiento debe quedar registrado formalmente y cumplir con las condiciones legales, además de ser certificado ante un escribano público o la autoridad sanitaria correspondiente. También indica que puede revocarse libremente hasta que se produzca la concepción o la implantación del embrión.

En este aspecto, y en función de las condiciones que establece este artículo, los hijos nacidos mediante este procedimiento puede tener derechos hereditarios y compartir la sucesión con sus hermanos, aunque hayan nacido después del fallecimiento de su padre.

¿Qué dice el Código Civil y Comercial sobre el reparto de bienes heredados?

El artículo 2280 establece que, desde la muerte del causante, los herederos tienen sus derechos y acciones de manera indivisa; es decir, pasan a tener derechos sobre su patrimonio en conjunto, sin importar si todavía no se han dividido los bienes que les corresponden a cada uno.

La normativa, respecto al reparto de bienes, determina que los herederos responden a su vez por las deudas del fallecido y lo hacen con los bienes que reciben o con su valor en caso de haberlos vendido.

Por otra parte, el Código Civil y Comercial de la Nación contempla situaciones en las que una persona puede ser declarada indigna de suceder, y no formar parte de la herencia. Entre las causas más comunes, se encuentran: