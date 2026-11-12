Los pensionados pueden perder su beneficio si viajan por más de 90 días al extranjero, qué dice la normativa de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) exige que los pensionados cumplan con el requisito de residencia.

La Resolución 918/2024 estableció que los titulares no podrán permanecer fuera del país por más de 90 días.

Requisito de residencia para pensionados ANSES: de qué se trata

El organismo detalla que los pensionados alcanzados por la norma no pueden permanecer más de 90 días corridos fuera del país. El requisito aplica para las prestaciones no contributivas administradas por el organismo previsional.

Se aplica tanto para pensionados como titulares de la AUE, la AUH, la Asignación Familiar por Cónyuge, entre otras.

Para poder corroborar que el titular incumple el requisito, el organismo realizará un cruce con la base de datos con la Dirección Nacional de Migraciones.

Los pensionados pueden perder su beneficio si viajan por más de 90 días al extranjero, qué dice la normativa de ANSES. ANSES

Qué pasa si un pensionado incumple el requisito de residencia

Si un titular de las pensiones o asignaciones afectadas por el requisito de residencia permanece más de 90 días fuera del país “se procederá a la suspensión del beneficio hasta tanto la persona titular solicite la activación del mismo y demuestre fehacientemente que se encuentra nuevamente residiendo en el país”.

Cómo se puede solicitar la reactivación de la pensión

La Resolución 918/2024 establece que la persona titular debe solicitar la activación del beneficio y demostrar fehacientemente que volvió a residir en el país, pero no define un artículo ni un formulario específico para realizar ese trámite.

En este contexto, ANSES mantiene disponible el trámite “Activar haberes suspendidos de personas jubiladas y pensionadas”. La gestión puede iniciarse de forma virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, a través de la opción “Reclamar un beneficio no cobrado”, o de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo.