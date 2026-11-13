Dos mujeres y un hombre frente a una lápida en el cementerio.

Cuando una persona fallece sin dejar testamento, sus familiares deben iniciar una sucesión intestada para que la Justicia determine quiénes tienen derecho a recibir sus bienes.

Dentro de este procedimiento existe un requisito fundamental que deben cumplir los interesados: acreditar el parentesco con el fallecido mediante documentación oficial.

Este paso permite identificar a los herederos legítimos y avanzar hacia la declaratoria que habilita la posterior distribución del patrimonio.

Qué es una sucesión intestada y cuándo corresponde iniciarla

La sucesión intestada es el procedimiento legal que se aplica cuando una persona fallece sin haber otorgado un testamento válido o cuando el documento no contempla la totalidad de sus bienes. En estos casos, el Código Civil y Comercial establece quiénes pueden heredar y en qué orden deben recibir el patrimonio.

La distribución no queda a elección de los familiares, sino que sigue un orden de prioridad basado en el vínculo de parentesco. Los primeros llamados a heredar son los descendientes, como hijos y nietos.

Un hombre contine a una mujer durante un funeral.

Si no existen, pueden hacerlo los ascendientes, entre ellos los padres y abuelos. El cónyuge sobreviviente también tiene derechos hereditarios y puede concurrir con descendientes o ascendientes, según las circunstancias.

En ausencia de estos familiares, la ley contempla a los parientes colaterales hasta el cuarto grado , como hermanos, sobrinos y otros familiares. Si no existen herederos con derecho, los bienes pueden ser declarados vacantes y pasar al Estado.

El documento obligatorio para acreditar el parentesco con el fallecido

Uno de los requisitos centrales para avanzar con una sucesión intestada es demostrar legalmente el vínculo familiar con la persona fallecida. Para eso, los interesados deben presentar documentación oficial que permita comprobar su relación con el causante.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran las actas de nacimiento, que permiten acreditar el vínculo entre padres e hijos; las actas de matrimonio, necesarias para demostrar el vínculo conyugal; y las actas de defunción, que permiten acreditar el fallecimiento de una persona cuando resulta relevante para establecer una línea sucesoria.

La documentación dependerá de quiénes sean los posibles herederos y del parentesco que deban demostrar. Por ejemplo, un hijo deberá presentar su partida de nacimiento para acreditar la filiación, mientras que el cónyuge deberá demostrar el matrimonio con el fallecido.

Cuáles son los pasos para tramitar una sucesión y repartir los bienes

Una vez reunida la documentación, el procedimiento continúa con distintas instancias legales hasta que se determina quiénes pueden recibir la herencia.

En este sentido, los pasos que deben seguirse son: