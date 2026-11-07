Juan Pablo II saluda desde la escalerilla del avión al llegar a la Argentina durante su visita pastoral de 1987.

Casi un siglo después de que España aceptara la mediación del Papa León XIII en su disputa con Alemania por las islas Carolinas, otro pontífice, Juan Pablo II, evitó a fines de 1978 una guerra entre la Argentina y Chile por el canal de Beagle. Lo hizo a través del cardenal Antonio Samoré, su enviado personal, y la mediación del Vaticano terminó en el Tratado de Paz y Amistad, firmado el 29 de noviembre de 1984.

La tensión por las islas Picton, Lennox y Nueva venía creciendo desde hacía años y llegó a su punto máximo el 22 de diciembre de 1978, cuando el gobierno militar argentino suspendió una acción que tenía prevista sobre ellas. Esa decisión abrió paso a una negociación bajo el auspicio del Vaticano que se prolongó durante seis años, atravesó el regreso de la democracia en la Argentina y se cerró con una consulta popular en 1984.

El antecedente de las islas Carolinas: cuando España y Alemania recurrieron al Papa

En 1885, España y Alemania se enfrentaron por la soberanía de las islas Carolinas y Palaos, en el Pacífico. El canciller alemán Otto von Bismarck propuso que el Papa León XIII mediara entre ambos gobiernos, y el 22 de octubre de ese año el Vaticano entregó a los dos embajadores su propuesta.

Según el documento que publicó el gobierno de Estados Unidos, el plan confirmaba la soberanía española sobre el archipiélago, con la obligación de establecer una administración efectiva, y le daba a Alemania libertad de comercio, navegación y pesca, además de una estación naval y un depósito de carbón. El 17 de diciembre de 1885, el embajador español ante la Santa Sede, el marqués de Molins, y el enviado de Prusia firmaron en Roma el protocolo que cerró el conflicto.

El cardenal Antonio Samoré, enviado personal de Juan Pablo II, a su llegada a la Argentina a fines de 1978. Diario Clarín / Wikimedia Commons (dominio público)

Cómo el conflicto por el canal de Beagle llevó a la Argentina y Chile al borde de la guerra

La disputa enfrentaba a los dos países por las islas Picton, Lennox y Nueva, y en 1971 ambos gobiernos sometieron el caso a un arbitraje. De acuerdo con el trabajo de Javier Orso y Dalila Capeletti en la revista Perspectivas, el tribunal estuvo integrado por cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia, con la reina de Inglaterra como árbitro.

El laudo se dictó por unanimidad el 18 de febrero de 1977 y adjudicó las tres islas a Chile. El 25 de enero de 1978, la dictadura argentina lo declaró insanablemente nulo, y desde entonces las negociaciones entre los presidentes Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet no lograron destrabar el conflicto.

A fines de ese año, la Argentina tenía preparada una acción militar sobre las islas, conocida como Operativo Soberanía. La tarde del 22 de diciembre de 1978, Videla, el canciller Carlos Washington Pastor y los integrantes de la junta militar se reunieron durante tres horas y ordenaron suspender la operación.

La mediación del Vaticano: la misión de Samoré, el Acta de Montevideo y el tratado de paz de 1984

Desde el 23 de diciembre, Samoré actuó como enviado especial del Papa y viajó de manera continua entre Buenos Aires y Santiago para sostener el diálogo entre ambos gobiernos. Su gestión desembocó en el Acta de Montevideo, que los cancilleres de los dos países firmaron el 8 de enero de 1979: aceptaron la mediación de la Santa Sede y renunciaron al uso de la fuerza. Juan Pablo II recordó esa fecha como el momento del pedido formal en el discurso que pronunció en 1985 durante el canje de los instrumentos de ratificación.

El pontífice entregó su propuesta a los dos cancilleres en el Vaticano el 12 de diciembre de 1980. El plan confirmaba que Picton, Lennox y Nueva quedaban para Chile, creaba una zona marítima de uso compartido y reconocía a cada país su zona económica exclusiva. Chile aceptó pocos días después, mientras que el gobierno militar argentino nunca dio una respuesta concreta.

Firma del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile en el Vaticano, el 29 de noviembre de 1984. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / Wikimedia Commons (CC BY 3.0 CL)

Con la vuelta de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín retomó la negociación y convocó a una consulta popular no vinculante el 25 de noviembre de 1984. Según Orso y Capeletti, el 82% de los votos fue por aceptar el tratado, el 16% por rechazarlo y el 2% fueron nulos o en blanco.

Cuatro días después, Dante Caputo, por la Argentina, y Jaime del Valle, por Chile, firmaron el acuerdo en el Vaticano, con el cardenal Agostino Casaroli como testigo. De acuerdo con el texto del tratado, la línea marítima deja la zona económica argentina al este y la chilena al oeste, y el documento lo define como una solución completa y definitiva. Entró en vigor con el canje de ratificaciones del 2 de mayo de 1985.