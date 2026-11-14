Un error en el tamaño, el encuadre o la calidad de la imagen puede demorar el procesamiento del documento.

Las personas que soliciten un pasaporte estadounidense deben presentar una fotografía reciente que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado. Entre las condiciones obligatorias se encuentran las dimensiones de la imagen, el tamaño de la cabeza y el fondo que se utiliza.

Además, las autoridades advierten que las fotografías inadeacuadas son uno de los principales motivos por los que se ponen en espera las solicitudes de pasaporte. Por eso, es importante revisar las especificaciones antes de presentar la documentación.

¿Cuáles son los tamaños permitidos para la foto del pasaporte?

De acuerdo con el Departamento de Estado, la fotografía impresa debe medir 2 x 2 pulgadas, es decir, 51 x 51 milímetros. Además, debe ser a color, haber sido tomada durante los últimos seis meses y estar impresa en papel fotografico de calidad, mate o brillante.

La imagen debe cumplir con otras condiciones:

Tener buena resolución, sin estar borrosa, pixelada o granulada.

Presentar un fondo blanco o blanquecino, sin objetos, texturas ni sombras.

Mostrar el rostro de frente, con los ojos abiertos y la boca cerrada.

Tener una iluminación uniforme y reproducir los tonos de piel de manera natural.

Ser original, sin filtros ni modificaciones digitales.

El organismo tampoco acepta fotografías escaneadas, fotocopias e imágenes dañadas con manchas, agujeros o arrugas.

El pasaporte estadounidense y los documentos que se deben presentar para solicitarlo. ChatGPT | El Cronista USA

¿Cuánto debe medir la cabeza dentro de la fotografía?

La cabeza debe ocupar una proporción determinada dentro de la imagen. Según las especificaciones oficiales, la distancia entre la parte del mentón y la parte superior de la cabeza debe medir entre 1 y 1 3/8 pulgadas, es decir, entre 25 y 35 milímetros.

Este significa que la cabeza no puede ocupar más de 35 milímetros de alto ni medir menos de 25 milímetros. También debe estar centrada y aparecer completamente dentro del encuadre.

¿Qué sucede si se presenta una foto de pasaporte inadecuada?

El Departamento de Estado advierte que las fotografías que no ucmplen con los requisitos son el principal motivo por el que las solicitudes de pasaporte quedan en espera.

Por lo que, una imagen incorrecta puede impedir que el trámite avance normalmente. Entre los motivos de observación se encuentran las fotografías borrosas, con dimesiones incorrectas, fondos inadecuados, sombras en el rostro o modificaciones digitales.

¿Por qué se puede demorar el trámite del pasaporte?

Uno de los motivos que puede retrasar la tramitación es la presentación de una fotografía que no cumple con los estándares establecidos . El organismo debe verificar que la imagen permite identificar correctamente al solicitante y que respete las condiciones técnicas exigidas.

Entre los errores que pueden generar inconvenientes se encuentran: