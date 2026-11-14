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La ley establece límites para los extranjeros que ingresan con una visa de visitante.

Estados Unidos establece distintas categorías de visas según el motivo del viaje y las actividades que los extranjeros planean realizar durante su estadía. En el caso de las visas de visitante B-1/B-2, los titulares pueden ingresar por turismo, negocios o visitas familiares, pero tienen restricciones para estudiar o trabajar en el país.

El Departamento de Estado aclara que quieren deseen cursar estudios académicos o programas de formación deben tramitar una visa de estudiante F o M , según el tipo de institución. Incumplir estas condiciones puede generar consecuencias migratorias y afectar la posibilidad de volver a ingresar a Estados Unidos.

¿Por qué los extranjeros con visa de visitante (B) no pueden estudiar, a menos de que sea por motivos de recreación?

La restricción responde a que Estados Unidos diferencia los motivos de ingreso al país y establece una categoría migratoria para cada actividad . Las visas B-1/B-2 están destinadas a viajes temporales por turismo o negocios, mientras que los estudios académicos requieren una autorización específica.

Por este motivo, quienes ingresan con una visa de visitante no pueden inscribirse en universidades, escuelas o programas de formación que otorguen créditos académicos o certificados estadounidenses .

No obstante, si podrán realizar cursos recreativos de corta duración que no otorgan créditos para obtener un título o certificado académico. Por ejemplo, una persona que viaja de vacaciones puede participar en una clase de cocina de dos días sin necesidad de tramitar una visa de estudiante.

La ley establece límites para los extranjeros que ingresan con una visa de visitante. Aunque permite realizar cursos recreativos de corta duración, prohíbe estudiar con fines académicos sin la autorización correspondiente. Shutterstock

¿Por qué el Gobierno puede revocar la visa americana a quienes estudien con otros motivos?

El Departamento de Estado establece que cada categoría de visa tiene sus condiciones específicas que los extranjeros deben respetar durante su estadía. Utilizar una visa de visitante para realizar actividades que requieren una autorización diferente puede constituir un incumplimiento de las condiciones migratorias.

La normativa estadounidense, permite que funcionarios autorizados revoquen visas cuando existen motivos para considerar que una persona ya no reune los requisitos para tenerla. Además, permanecer en el país fuera del periodo autorizado puede provocar la anunlación automática de la visa, de acuerdo con la sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

¿Para qué se puede usar una visa de visitante tipo B?

El Gobierno estadounidense divide esta categoría en dos modalidades: B-1, destinada a viajes de negocios, y B-2, para turismo y visitas personales. También existe la visa combinada B-1/B-2.

Entre las actividades permitidas se encuentran:

Reuniones de negocios: consultar con socios comerciales y negociar contratos.

Congresos y conferencias: asistir a encuentros científicos, educativos, profesionales o empresariales.

Turismo y vacaciones: recorrer destinos y realizar actividades recreativas.

Visitas familiares: reunirse con amigos o familiares que viven en Estados Unidos.

Tratamientos médicos: viajar para recibir atención sanitaria.

Eventos sociales: participar en actividades organizadas por asociaciones fraternales, sociales o de servicio.

Competencias deportivas y musicales: participar como aficionado, siempre que no se reciba un pago.

Cursos recreativos: realizar actividades educativas breves que no otorguen créditos académicos.

No permite trabajar, estudiar en programas académicos, realizar actuaciones profesionales remuneradas ni ingresar al país con intención de establecer una residencia permanente.

¿Qué sucede cuando el Gobierno revoca una visa americana?

La revocación implica que el documento deja de ser válido para viajar a Estados Unidos y solicitar el ingreso en un puerto de entrada. Además, si la persona incumplió las condiciones de su estadía y quedó fuera de estatus, puede enfrentar consecuencias migratorias adicionales.