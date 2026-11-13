Todos los vuelos en Estados Unidos permanecen en tierra hasta nuevo aviso por un problema de comunicación que afecta al sistema de control del tráfico aéreo, informó este viernes la Administración Federal de Aviación (FAA). La medida alcanza a aeropuertos de todo el país y fue adoptada “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

La FAA ordenó que todos los vuelos que todavía no habían despegado permanezcan en tierra, mientras sus técnicos investigan el origen de la interrupción. El secretario de Transporte, Sean Duffy , confirmó que el inconveniente afecta a los centros regionales que controlan los vuelos que atraviesan el espacio aéreo estadounidense.

“Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, señaló Duffy en una publicación en redes sociales. El funcionario indicó que la interrupción está vinculada con un problema de comunicaciones que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta del país, instalaciones clave para coordinar los vuelos entre distintas regiones.

La medida comenzó a regir a las 15.54 (hora de la costa este) y, según el aviso de la FAA, tiene un período de vigencia previsto hasta las 23.30. Sin embargo, la agencia aclaró que los vuelos deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso, por lo que ese horario no implica necesariamente que las operaciones se reanuden entonces.

El alcance de la interrupción es nacional y afecta a los aeropuertos de todo Estados Unidos. La orden impide temporalmente que los vuelos que todavía se encuentran en tierra despeguen, mientras las autoridades buscan determinar qué ocurrió con las comunicaciones utilizadas por los controladores aéreos.

El posteo de Sean Duffy. Captura de X

Qué pasa con los vuelos internacionales que llegan a EE.UU.

Los vuelos que ya estaban en el aire no recibieron la orden de aterrizar inmediatamente. La FAA estableció que las aeronaves internacionales que se dirigen hacia Estados Unidos serán gestionadas caso por caso, mientras continúa la interrupción de las comunicaciones en el sistema nacional de control aéreo.

La empresa de seguimiento de vuelos Flightradar24 informó que la orden de suspensión fue emitida después de una interrupción de equipos y problemas de frecuencia dentro del Sistema Nacional de Espacio Aéreo.

El problema genera un impacto que puede extenderse más allá de la suspensión inicial. Las demoras pueden acumularse durante varias horas debido a la cantidad de vuelos que deberán ser reprogramados una vez que se levante la restricción, además de posibles conexiones perdidas y cambios en los horarios de las aerolíneas.

Los vuelos que ya estaban en el aire no recibieron la orden de aterrizar inmediatamente. La FAA estableció que las aeronaves internacionales que se dirigen hacia Estados Unidos serán gestionadas caso por caso, mientras continúa la interrupción de las comunicaciones en el sistema nacional de control aéreo.

La empresa de seguimiento de vuelos Flightradar24 informó que la orden de suspensión fue emitida después de una interrupción de equipos y problemas de frecuencia dentro del Sistema Nacional de Espacio Aéreo. La FAA, por su parte, no difundió hasta el momento una estimación sobre cuándo podrían normalizarse las operaciones.

El secretario de Transporte confirmó que el inconveniente afecta a los centros regionales que controlan los vuelos. Reuters

El problema genera un impacto que puede extenderse más allá de la suspensión inicial. Las demoras pueden acumularse durante varias horas debido a la cantidad de vuelos que deberán ser reprogramados una vez que se levante la restricción, además de posibles conexiones perdidas y cambios en los horarios de las aerolíneas.

Una suspensión en tierra, conocida como ground stop, no significa necesariamente que todos los vuelos hayan sido cancelados. Se trata de una medida temporal mediante la cual la FAA ordena que determinadas aeronaves permanezcan en sus aeropuertos de origen y no inicien el despegue mientras persiste una situación que afecta la seguridad o la gestión del tráfico aéreo.

La FAA informó que continuará proporcionando actualizaciones a medida que avance la investigación. Por el momento, no existe un horario confirmado para el regreso a la normalidad, más allá del período indicado en el aviso inicial de la agencia.

“Esto no es otro 11 de septiembre”

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin , aseguró que la orden de suspender los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a “una interrupción en las telecomunicaciones”.

“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre”, explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

El antecedente de 2023

Según los informes preliminares citados por las autoridades, no se trataría de un ciberataque. Dos funcionarios de las fuerzas del orden señalaron que las primeras evaluaciones no apuntaban a esa posibilidad, aunque la investigación técnica continúa y todavía no se informó públicamente cuál fue la causa exacta de la falla.

Los vuelos que ya estaban en el aire no recibieron la orden de aterrizar inmediatamente. Reuters

La interrupción también tiene un antecedente reciente. En enero de 2023, una falla informática de la FAA provocó otra paralización nacional de los vuelos, aunque en aquella oportunidad el problema estuvo relacionado con un sistema utilizado para transmitir información de seguridad a los pilotos. El episodio obligó entonces a suspender temporalmente las salidas en todo el país.

La FAA enfrenta ahora una situación diferente, pero también vinculada con la infraestructura tecnológica y de comunicaciones que sostiene el control del espacio aéreo estadounidense. La investigación deberá determinar qué equipos o sistemas quedaron afectados y qué condiciones son necesarias para restablecer las operaciones de manera segura.

La última interrupción nacional de una escala comparable se remonta aún más atrás. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ordenó una suspensión nacional de los vuelos, en una medida excepcional que paralizó el transporte aéreo del país.