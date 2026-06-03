Desde finales de diciembre, y en cumplimiento de la normativa denominada “ Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos ”, todas las personas que no poseen ciudadanía estadounidense deben someterse a un control de seguridad basado en datos biométricos al momento de ingresar o abandonar el país.

El procedimiento es realizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes utilizan cámaras equipadas con tecnología especializada para verificar la identidad de los viajeros. Desde fines de 2025, esta medida comenzó a aplicarse de manera generalizada a todos los extranjeros, luego de que se eliminaran las excepciones que beneficiaban, entre otros, a funcionarios y ciudadanos canadienses.

Cómo es el proceso con cámaras especiales que lleva a cabo Estados Unidos

De acuerdo con lo especificado por CBP, la tecnología utilizada consta de una comparación biométrica facial, es decir, se contrastan en vivo los rasgos faciales de la persona con la foto de los documentos de viaje que utilizó para verificar su identidad.

La medida se aplicará en todos los puertos de entrada a Estados Unidos. Fuente: archivo. Shutterstock

El proceso se realiza en tres pasos clave

Al llegar a cualquier puerto de entrada o salida -independientemente de la vía del viaje- es necesario acercarse a una cámara conectada a tecnología de comparación biométrica facial con conexión cifrada.

La cámara analiza los rasgos faciales e identifica a la persona basándose en sus documentos de viaje

Cuando el proceso finaliza, se indica a la persona que ingrese o salga del país o que se dirija a una inspección adicional.

“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, señalan las autoridades.

Información esencial que todos deben conocer sobre este proceso de Estados Unidos

Aunque los ciudadanos estadounidenses pueden formar parte del programa, las autoridades especifican que su participación es opcional. De involucrarse, sus fotografías serán descartadas en un plazo de 12 horas.