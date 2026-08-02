En el Código Revisado de Washington (RCW) se incluyen todo tipo de normas para regular actividades y el comportamiento de los residentes dentro de este estado.

En el Código Revisado de Washington (RCW) se incluyen todo tipo de normas para regular actividades y el comportamiento de los residentes dentro de este estado. Desde leyes sobre tránsito hasta reglas sobre prevención sanitaria.

Dentro de Washington, dejar a un menor de edad sin supervisión en el auto se puede considerar un delito menor y conllevar penas y sanciones.

El Gobierno castigará uno por uno a los padres que dejen a sus hijos en el auto: ¿Qué dice el RCW al respecto?

Esta acción es condenada en dos situaciones diferentes. La primera se contempla en el Título 9 de “Delitos y castigos”, en el capítulo 9.91 sobre “Delitos diversos”, el inciso 9.91.060 establece: “Toda persona que tenga a su cargo a menores de doce años y deje a dichos menores en un automóvil estacionado sin la supervisión de un adulto mientras entra en una taberna u otro local donde se sirvan bebidas alcohólicas para su consumo, será culpable de un delito menor grave”.

Por otro lado, en el Título 46 “Vehículos de motor”, el capítulo 46.61 sobre “Normas de circulación”, el inciso 46.61.685 establece: “Es ilegal que cualquier persona mientras opera o está a cargo de un vehículo estacione o permita intencionalmente que dicho vehículo permanezca en una vía pública o en un lugar público con su motor encendido, dejando a un niño menor de edad o niños menores de dieciséis años sin supervisión en el vehículo”.

Dentro de Washington, dejar a un menor de edad sin supervisión en el auto se puede considerar un delito menor y conllevar penas y sanciones. drobotdean

¿Cuáles son las sanciones por estos comportamientos según el código estatal?

En el estado de Washington, el primer caso corresponde a un delito menor grave (gross misdemeanor), y quien lo cometa puede recibir hasta un año en una cárcel del condado y multas de hasta 5.000 dólares.