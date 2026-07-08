Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

Viajar a Brasil ya no será igual para todos los turistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil recordó que los ciudadanos de determinados países deberán cumplir obligatoriamente con un trámite migratorio antes de viajar, ya que sin la visa correspondiente no podrán ingresar al país con fines turísticos.

La medida alcanza a viajeros de Estados Unidos, Australia y Canadá, quienes deberán gestionar una Visa de Visita antes de arribar a territorio brasileño. En cambio, los ciudadanos argentinos y del resto del Mercosur continúan contando con un régimen especial de ingreso.

Qué extranjeros deberán tramitar una visa para ingresar a Brasil

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, los ciudadanos de los siguientes países deberán obtener una Visa de Visita para ingresar con fines turísticos:

Estados Unidos.

Australia.

Canadá.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: Shutterstock

El trámite puede realizarse completamente de forma remota mediante la plataforma oficial de visas o, de manera presencial, en un consulado brasileño.

Sin este requisito migratorio, los viajeros de esas nacionalidades no podrán ingresar al país como turistas.

Qué documentos exige Brasil para obtener la visa de turismo

Las autoridades brasileñas establecen una serie de requisitos obligatorios para solicitar la Visa de Visita .

La documentación requerida incluye:

Pasaporte vigente.

Comprobante de ingreso y salida de Brasil.

Formulario oficial de solicitud de visa completo y firmado (Recibo de Entrega de Solicitud - RER).

Fotografía reciente de 6 x 5 centímetros con fondo blanco.

Comprobante de solvencia económica, como extractos bancarios recientes o tarjeta de crédito.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: Shutterstock

En el caso de menores de edad, también deberán presentarse documentos que acrediten la autorización de ambos padres o representantes legales. Si corresponde, deberán adjuntarse resoluciones judiciales, certificados de defunción u otra documentación respaldatoria.

Además, el consulado podrá solicitar información adicional o convocar al solicitante a una entrevista si lo considera necesario.

Qué pasa con los argentinos y los ciudadanos del Mercosur

La situación es diferente para los ciudadanos de Argentina y los países que integran el Mercosur y los Estados asociados.

Para ingresar a Brasil con fines turísticos no necesitan tramitar una visa, ya que el acuerdo regional permite viajar únicamente con el documento de identidad vigente.

En el caso de los argentinos, es posible ingresar presentando:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cédula de identidad vigente.

Pasaporte.

Japón también quedó exento del requisito de visa

Brasil recordó además que los ciudadanos de Japón tampoco necesitan tramitar una visa para actividades turísticas.

La exención comenzó a regir el 30 de septiembre de 2023 como parte de un acuerdo recíproco entre ambos países, cuya vigencia inicial es de tres años.

El trámite obligatorio que todos los viajeros deben cumplir al ingresar y salir de Brasil

Más allá de la necesidad o no de una visa, las autoridades brasileñas recuerdan que todo viajero está obligado a realizar el registro migratorio de ingreso y egreso del país, respetar el plazo de permanencia autorizado y cumplir con la legislación migratoria vigente.

El registro se realiza mediante la tarjeta migratoria (“cartão de entrada/saída”), que es entregada por la Policía Federal de Brasil en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos.

El incumplimiento de las normas migratorias puede derivar en multas que van desde los 100 hasta los 10.000 reales, según la gravedad de la infracción establecida por la legislación brasileña.