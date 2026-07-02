España bloquea la llegada a todos los venezolanos, ecuatorianos y colombianos que tengan el pasaporte vencido, dañado, ilegible o con escasa vigencia

Los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat representan dos de las principales puertas de entrada a España. Diariamente, reciben un intenso flujo migratorio desde América Latina, especialmente desde Colombia y Venezuela.

Según la Estadística Continua de Población (INE), durante 2025 la nacionalidad que registró más llegadas fue la colombiana, con 144.000 inmigrantes, seguida por la marroquí (94.300) y la venezolana (94.100).

Además, el país superó los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero. Entre ellos destacan 978.041 personas nacidas en Colombia, 692.316 nacidas en Venezuela y 468.751 nacidas en Ecuador, lo que consolida a estos tres países entre los principales orígenes de la inmigración en España.

No obstante, la llegada al país no se limita únicamente a la posesión de un billete. En el control de frontera, la Policía puede denegar la entrada si el pasaporte no cumple los requisitos exigidos por España y el espacio Schengen. El inconveniente más habitual es viajar con un documento caducado, dañado, ilegible o con escasa vigencia.

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España demanda pasaporte a venezolanos, ecuatorianos y colombianos

Las regulaciones de entrada en España estipulan que toda persona extranjera debe poseer un pasaporte válido y en vigor. Este documento debe ser considerado apto para atravesar la frontera. En caso de que se encuentre dañado, manipulado, ilegible o en condiciones inapropiadas, podría resultar ineficaz para verificar la identidad del viajero.

Adicionalmente, el pasaporte debe satisfacer dos requisitos fundamentales. Es imperativo que sea válido al menos tres meses posteriores a la fecha estimada de salida del espacio Schengen. Asimismo, debe haber sido emitido en los diez años previos a la entrada. Esta normativa es aplicable a viajeros provenientes de naciones que no forman parte de la Unión Europea.

Los ciudadanos colombianos y venezolanos no requieren visado Schengen para ingresar a España como turistas durante un periodo de hasta 90 días dentro de un lapso de 180 días. No obstante, es necesario presentar un pasaporte válido y cumplir con los demás requisitos de entrada.

Por otro lado, los ciudadanos ecuatorianos están obligados a gestionar un visado Schengen antes de su viaje si desean acceder a España por motivos turísticos. Este permiso se solicita desde Ecuador a través del centro autorizado BLS International, presentando una cita previa, un formulario, un pasaporte vigente, un seguro médico de viaje, una reserva de vuelo y comprobantes de alojamiento y medios económicos suficientes.

La única excepción es el tránsito aeroportuario internacional: si el viajero ecuatoriano simplemente realiza una escala en un aeropuerto Schengen para continuar hacia un país fuera de dicho espacio, España especifica que no requiere visado de tránsito aeroportuario.

Esta exigencia no depende exclusivamente de la ciudad de destino. Se aplica en todos los puestos fronterizos españoles, incluyendo los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Aena recuerda que la documentación de viaje debe ser válida hasta tres meses después de la salida prevista y debe haber sido emitida en los diez años anteriores.

Razones para rechazar a un viajero en el aeropuerto

Un viajero puede ser rechazado si no acredita su identidad con un documento válido. Esto ocurre cuando **el pasaporte está caducado, tiene hojas dañadas, datos ilegibles, cortes, humedad, manchas o señales de alteración**. También puede haber problemas si el documento no cuenta con la vigencia mínima exigida.

El control fronterizo no revisa únicamente el pasaporte. España también puede requerir billete de salida o regreso, prueba de alojamiento, medios económicos suficientes y, cuando corresponda, visado. Si alguno de estos requisitos falta, la entrada puede ser denegada.

La situación afecta de manera particular a quienes viajan desde América Latina para hacer escala, visitar familiares o ingresar como turistas. En muchos casos, el inconveniente se detecta al llegar al control de pasaportes. Pero **también puede aparecer antes, cuando la aerolínea revisa los documentos en el país de salida**.

Un pasaporte en mal estado puede suscitar dudas respecto a la identidad del titular. Por ello, las autoridades aconsejan renovarlo antes de viajar si presenta daños visibles. No es suficiente que el número o la foto sean parcialmente legibles. El documento debe poder ser verificado sin ambigüedades.

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Checklist esencial antes de viajar a Madrid o Barcelona

Antes de volar a España, los viajeros deben revisar la fecha de expedición y la fecha de caducidad del pasaporte. Asimismo, es fundamental comprobar que todas las páginas sean firmes, limpias y legibles. La zona de lectura mecánica debe permanecer intacta, dado que se utiliza para verificar la validez del documento en la frontera.

Los ciudadanos venezolanos deben prestar atención a la vigencia real de su pasaporte y considerar posibles prórrogas. Las autoridades españolas pueden aceptar ciertos documentos en trámites específicos de extranjería; sin embargo, esto no implica que cualquier pasaporte caducado sea válido para ingresar como turista por la frontera.

Los colombianos que extravíen su pasaporte en el exterior deben dirigirse al consulado correspondiente. La Cancillería colombiana establece que no es posible viajar únicamente con una denuncia o una fotocopia del documento. En tales situaciones, existen alternativas como el pasaporte de emergencia, el pasaporte exento o el pasaporte ordinario, dependiendo del motivo del viaje.

Los ecuatorianos también pueden llevar a cabo trámites consulares en España, incluyendo la documentación de viaje. Si el pasaporte se encuentra caducado, deteriorado o no cumple con los requisitos de Schengen, lo más recomendable es renovarlo antes de iniciar el viaje. La ausencia de un documento válido puede obstaculizar el embarque o resultar en una denegación de entrada al llegar a destino.