El pasaporte estadounidense constituye un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que tienen la intención de viajar a nivel internacional, ya que se incluye en la lista de documentos requeridos para llevar a cabo estos planes.

En este contexto, la actualización de su vigencia resulta esencial para prevenir inconvenientes con las aerolíneas al entrar o salir del país, dado que intentar viajar con un pasaporte vencido no solo es considerado ilegal en Estados Unidos, sino que podría ocasionar serios problemas con las aerolíneas, resultando en la prohibición del viaje hasta que se cumplan los requisitos pertinentes.

Ya es oficial: Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a todas las personas que tengan estos ejemplares

Este trámite puede causar inconvenientes para entrar o salir de Estados Unidos

El pasaporte estadounidense tiene una vigencia total de 10 años para adultos y de 5 años en menores de 16. Una vez que se exceda este plazo, el documento quedará vencido y perderá toda su validez para viajar.

En la práctica, ninguna persona podrá ingresar ni salir del país sin inconvenientes con un pasaporte expirado, ya que su amparo internacional se encuentra caducado.

Además de inconvenientes con las autoridades federales, las aerolíneas solicitarán un pasaporte válido para habilitar el vuelo, por lo que la renovación oportuna es crucial para evitar cualquier contratiempo.

Consecuencias y restricciones al viajar con pasaporte vencido en Estados Unidos

Si bien Estados Unidos no puede denegar el ingreso al país a un ciudadano por el vencimiento del pasaporte, viajar en dichas condiciones infringe la ley. Esto podría resultar en grandes demoras o en procedimientos migratorios complejos.

Oficial y confirmado | Estados Unidos prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite Fuente: Archivo

Por su parte, las diversas aerolíneas tienen autoridad para prohibir el embarque al avión si el viajero carece de un pasaporte que cumpla con todas las normativas.

Reglas sobre el control de viajes para ciudadanos y extranjeros en EE.UU.

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se determina una normativa federal que:

Regula el desplazamiento de ciudadanos. Impone restricciones a individuos no nacionales. Garantiza el cumplimiento de la ley en términos de migración.

Salvo que el Presidente disponga lo contrario y con sujeción a las limitaciones y excepciones que este autorice y establezca, será ilegal que cualquier ciudadano estadounidense salga de, ingrese a, o intente salir de o ingresar a los Estados Unidos , a menos que posea un pasaporte estadounidense válido.

En este contexto, en julio de 2026 expirarán todos los pasaportes de adultos emitidos antes de julio de 2016 y todos los de niños emitidos antes de julio de 2021.

El aumento de solicitudes de pasaportes genera largas filas y esperas

Un aspecto crucial que quienes planean viajar al extranjero deben tener en cuenta es que, aunque Estados Unidos proporciona tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte, la única documentación válida para efectuar vuelos internacionales es la libreta pasaporte.

Por otro lado, la tarjeta de pasaporte se emplea como prueba de identidad y para determinados viajes terrestres o marítimos a territorios colindantes.

Es importante señalar que poseer la documentación adecuada facilitará la experiencia de viaje y evitará inconvenientes en los controles de seguridad y migración.

El proceso de renovación del pasaporte estadounidense puede demorar varias semanas. Los ciudadanos deben planificar con anticipación para evitar sorpresas al momento de viajar.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la fecha de vencimiento del pasaporte al menos seis meses antes del viaje. Este plazo garantiza que los viajeros cumplan con todos los requisitos necesarios.