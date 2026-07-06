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El Gobierno trasladó el feriado del 9 de julio al lunes 13 para formar un fin de semana largo de tres días y beneficiar al pleno de trabajadores. La misma fue oficializada a través de la Ley 2578 para armar un nuevo puente festivo.
Se confirma el traslado del feriado del 9 de julio al lunes 13
El Congreso colombiano confirmó incorporó al calendario nacional la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
El traslado al lunes se aplicó a través de la Ley Emiliani con el objetivo de remarcar la importancia histórica, cultural y religiosa de Chiquinquirá, uno de los principales centros de peregrinación del país.
La jornada tendrá las mismas condiciones que las fechas festivas nacionales y aplicará tanto a los empleados públicos como los del sector privado.
Quiénes podrán disfrutar del nuevo fin de semana largo
La fecha alcanza a todos los trabajadores amparados bajo la legislación laboral. Las entidades públicas, instituciones educativas y otras empresas deberán ajustar sus actividades al calendario oficial.
Muchos se preguntan qué pasa si trabajo un feriado. Quienes acudan a sus centros laborales deberán recibir los recargos salariales estipulados en la normativa.
En específico, aplica para actividades en donde las operaciones no se pueden detener como los sectores de salud, seguridad, transporte, comercio, atención al público y otras industrias.
Qué feriados quedan en 2026
El calendario oficial de feriados señala las siguientes fechas de cara al resto del año:
- Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.
- Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen María.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural.
- Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.