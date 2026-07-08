Ni correr ni hacer bici: el ejercicio que protege el corazón, tonifica los músculos y fortalece las articulaciones

Cuando se piensa en ejercicios beneficiosos para la salud, la mayoría de las personas elige correr, andar en bicicleta o caminar.

Sin embargo, existe un movimiento mucho más simple que puede realizarse en casa, no requiere equipamiento y ofrece importantes beneficios para todo el cuerpo: la plancha.

Este ejercicio isométrico trabaja numerosos grupos musculares al mismo tiempo, ayuda a mejorar la postura, fortalece las articulaciones y, según distintas investigaciones, incluso puede favorecer la salud cardiovascular cuando se incorpora de forma regular a una rutina de entrenamiento.

La plancha trabaja todo el cuerpo con un solo ejercicio

Aunque parezca un movimiento sencillo, mantener correctamente la posición de plancha exige la activación de gran parte de la musculatura.

Ni correr ni hacer bici: el ejercicio que protege el corazón, mejora la circulación y fortalece las articulaciones Fuente: Shutterstock

Entre los principales músculos que intervienen se encuentran:

Brazos (bíceps, tríceps y antebrazos).

Hombros (deltoides).

Pecho (pectorales).

Abdomen (recto abdominal, transverso y oblicuos).

Espalda (trapecio y dorsal ancho).

Glúteos.

Isquiotibiales.

Cuádriceps.

Gracias a este trabajo conjunto, la plancha fortalece el cuerpo de forma integral sin necesidad de realizar movimientos repetitivos.

Los beneficios de hacer plancha con frecuencia

Más allá del fortalecimiento muscular, este ejercicio aporta numerosas ventajas para la salud.

Ni correr ni hacer bici: el ejercicio que protege el corazón, mejora la circulación y fortalece las articulaciones Fuente: Shutterstock

Entre las principales se destacan:

Desarrolla fuerza y resistencia en el core.

Mejora la postura al fortalecer los músculos que estabilizan la columna.

Favorece el equilibrio y la coordinación.

Ayuda a proteger las articulaciones gracias a una mayor estabilidad corporal.

Puede contribuir a aliviar el dolor lumbar al estabilizar la columna sin exigir flexiones.

Disminuye el riesgo de lesiones al mejorar el control del movimiento.

Favorece la salud cardiovascular y puede colaborar con el control de la presión arterial cuando forma parte de una rutina de entrenamiento.

Cómo hacer correctamente la plancha

Para obtener todos sus beneficios, es importante mantener una buena técnica.

La posición correcta consiste en:

Apoyar los antebrazos o las manos sobre el suelo.

Mantener el cuerpo completamente alineado desde la cabeza hasta los talones.

Contraer el abdomen y los glúteos durante todo el ejercicio.

Evitar que la cadera se hunda o quede demasiado elevada.

Mantener la mirada hacia el suelo para conservar el cuello alineado.

Lo importante no es permanecer muchos minutos, sino sostener una postura correcta durante el tiempo que se haga.

Por qué fortalece las articulaciones y ayuda a prevenir lesiones

Una de las mayores ventajas de la plancha es que fortalece la musculatura estabilizadora, encargada de proteger las articulaciones durante los movimientos cotidianos y el ejercicio físico.

Al mejorar la estabilidad del tronco, el cuerpo distribuye mejor las cargas sobre hombros, caderas, rodillas y columna, disminuyendo el riesgo de sobrecargas y lesiones.