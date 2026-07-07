El calendario de feriados en Colombia tendrá una novedad importante este año, pero no ocurrirá como muchos esperaban. Aunque el 9 de julio fue declarado oficialmente como día festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, los trabajadores no descansarán ese jueves, ya que la jornada será trasladada al lunes 13 para formar un fin de semana largo.

De esta manera, el puente festivo no comenzará el jueves, sino que el descanso se concentrará entre el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de julio.

Por qué se traslada el feriado del 9 de julio

La confusión surgió porque la nueva Ley Emiliani estableció como festivo nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya celebración religiosa se realiza tradicionalmente cada 9 de julio.

Sin embargo, la norma detalla que se regirá mediante un mecanismo que traslada los feriados al lunes siguiente cuando caen jueves para favorecer la creación de puentes festivos .

Fuente: Shutterstock Laura Primo

Cómo será el fin de semana largo de julio

Con la aplicación de la Ley Emiliani, el puente festivo quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 11 de julio.

Domingo 12 de julio.

Lunes 13 de julio (festivo nacional).

De esta manera, el descanso extendido de tres días comenzará el sábado y no el jueves.

Qué establece la nueva ley sobre el feriado nacional del 9 de julio

La nueva ley de feriados convirtió en festivo nacional obligatorio la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, una de las expresiones religiosas más representativas del país.

La iniciativa también busca fortalecer el turismo religioso y dinamizar la economía , especialmente en Boyacá, donde se encuentra la Basílica de Chiquinquirá, principal destino de peregrinación para miles de fieles cada año.

Además del componente conmemorativo, la normativa contempla el impulso de proyectos de infraestructura, mejoramiento vial y fortalecimiento de los servicios públicos para responder al crecimiento de visitantes en la región.