Confirmado y oficial | Estados Unidos, México y Canadá permitirán la entrada de estos extranjeros sin necesidad de presentar un pasaporte. (Representación creada con IA)

No todos los viajes internacionales requieren presentar el pasaporte tradicional. En algunos casos específicos, Estados Unidos, México y Canadá reconocen otros documentos de viaje para autorizar el ingreso o el reingreso por fronteras terrestres o marítimas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por cada país.

El uso de estas alternativas depende del tipo de cruce, de la nacionalidad del viajero y de la documentación autorizada por las autoridades migratorias de cada país.

Por ese motivo, antes de planificar un viaje conviene verificar qué documento exige el destino y si la excepción aplica al caso particular. De lo contrario, el ingreso puede ser rechazado aun cuando el viajero cuente con otros documentos de identidad.

Qué documento acepta Estados Unidos en lugar del pasaporte tradicional

En el caso de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses pueden utilizar la Passport Card para ingresar o regresar al país por vía terrestre o marítima desde determinados destinos. Se trata de una credencial con formato similar al de una tarjeta que constituye una alternativa al pasaporte en esos cruces.

Sin embargo, la Passport Card, que no es el pasaporte clásico, no es válida para viajes internacionales por vía aérea. Quienes vuelen hacia o desde otro país deberán presentar el pasaporte tradicional, ya que la tarjeta únicamente fue diseñada para determinados pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos.

Qué alternativas existen para ingresar a México y Canadá

Para ingresar a Canadá por tierra o por mar, los ciudadanos estadounidenses también pueden utilizar documentos admitidos por la Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI), entre ellos la Enhanced Driver’s License emitida por determinadas jurisdicciones o la tarjeta NEXUS, destinada a agilizar el cruce de viajeros previamente autorizados.

Imagen ilustrativa ChatGPT

En México, la Passport Card también puede utilizarse como documento válido en determinados cruces fronterizos terrestres realizados por ciudadanos estadounidenses, especialmente en la zona limítrofe. Además, al regresar a Estados Unidos, este mismo documento permite acceder a los Ready Lanes, carriles especiales con tecnología RFID que agilizan el control migratorio del lado estadounidense.

Es importante tener en cuenta que una licencia de conducir, incluso si cumple con los estándares Real ID, no sustituye al pasaporte ni a la Passport Card para ingresar a México. Las autoridades migratorias pueden negar el ingreso si el viajero no presenta un documento de viaje válido conforme a la normativa vigente.

Qué documentos pueden reemplazar al pasaporte tradicional en casos específicos

Según la normativa de cada país, estas son algunas de las alternativas aceptadas para determinados cruces fronterizos:

Passport Card: válida para ciudadanos estadounidenses que ingresan o regresan por tierra o mar . No sirve para vuelos internacionales.

Enhanced Driver’s License: aceptada en determinados cruces terrestres y marítimos hacia Canadá cuando cumple con los requisitos de la WHTI.

Tarjeta NEXUS: utilizada por viajeros previamente aprobados para agilizar el ingreso entre Estados Unidos y Canadá en los pasos habilitados.