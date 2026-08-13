Cuáles son los pequeños gastos que se llevan hasta el 20% de tu sueldo y cómo controlarlos en Argentina

En esta noticia Los gastos hormiga más comunes

Un café al paso, el kiosco, alguna suscripción que ni te acordás que tenés: por separado son gastos chiquitos.

Sin embargo, sumados durante el mes pueden comerse hasta el 20% de tu sueldo neto, según la regla presupuestaria 50/30/20, ideada por la economista Elizabeth Warren y usada por bancos internacionales como referencia.

Se los conoce como gastos hormiga y son la principal fuga silenciosa de cualquier presupuesto familiar en Argentina. El problema no es el monto aislado de cada consumo, sino la frecuencia con la que se repite a lo largo del mes.

Los gastos hormiga más comunes

Con la masificación de las billeteras virtuales y el pago con QR, este tipo de consumo se disparó. La razón es simple: pagar con el celular no genera la misma sensación de “pérdida” que entregar un billete.

Cuáles son los pequeños gastos que se llevan hasta el 20% de tu sueldo y cómo controlarlos en Argentina. Gemini.

Estos son los gastos que más golpean el bolsillo cada mes:

Café o bebida diaria de lunes a viernes: entre $60.000 y $90.000

Kiosco, golosinas o snacks tres veces por semana: entre $35.000 y $55.000

Suscripciones y apps de streaming poco usadas : entre $25.000 y $45.000

Delivery de cercanía dos veces por semana : entre $45.000 y $80.000

Viajes cortos en apps de transporte por imprevistos: entre $40.000 y $70.000

Si combinás tres o cuatro de estos hábitos en simultáneo, la fuga mensual puede superar los $200.000, un monto similar al de un servicio importante o una cuota de crédito.

Cómo controlarlos sin resignar todos los gustos

No hace falta eliminar por completo estos consumos , alcanza con ponerles un límite. Los especialistas en finanzas personales recomiendan una estrategia en varios pasos.

Anotá todo lo que gastás durante una semana completa, sin excepción, para detectar en qué se te va la plata.

Asignale un monto fijo mensual al “gasto gustito” , por ejemplo $30.000, y no lo superes.

Revisá el resumen de tarjeta y date de baja de las suscripciones que ya no usás.

Reemplazá compras impulsivas por hábitos de preparación en casa, como llevar agua o café de tu casa.

Separá el ahorro apenas cobrás el sueldo, en vez de esperar a ver qué te sobra a fin de mes.

Además del gasto hormiga cotidiano, existe uno financiero: comisiones por cuentas bancarias en desuso, cargos administrativos de la tarjeta e intereses por pagos fuera de término, que también restan capacidad de ahorro mes a mes.

Los especialistas en conducta del consumidor explican que este tipo de gasto se disfraza de “premio diario” o “gustito merecido”. El problema no es darse el gusto, sino perder de vista cuántas veces por semana se repite ese consumo sin planificación previa.

Si lográs recortar la mitad de tus gastos hormiga y ponés esa plata en un instrumento que le gane a la inflación, como un plazo fijo o un fondo común de inversión, en un año podés juntar un capital cercano a los $2.000.000. Ese monto alcanza para cubrir varios meses de expensas o armar un fondo de emergencia. La clave está en la constancia, no en la resignación total del gusto diario.