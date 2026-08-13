La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió recientemente una alerta a todos los habitantes por un popular shampoo que fue retirado de todos los supermercados por ser peligroso para la salud.

El organismo gubernamental confirmó la marca del artículo que dejará de venderse por contaminación de una bacteria y pide a todos los consumidores del país extremos cuidado a la hora de acercarse a las tiendas.

¿Cuál es el famoso shampoo que la Profeco exigió retirar?

La entidad pública encargada de proteger a los ciudadanos del país de cualquier tipo de riesgo sanitario, informó a la población en general sobre el retiro del mercado que realiza la empresa Henkel Capital, S.A. DE C.V., del producto Shampoo Totale de Tec Italy.

El shampoo que exigió retirar del mercado la Cofepris por contaminación de una bacteria que podría ser mortal. Foto: Cofepris

El artículo en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, dejará de venderse en todos los mercados y tiendas del país por la probable contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.

La alerta que emitió la Cofepris se debe a que el uso del producto contaminado puede ocasionar infecciones, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados, si entra en contacto con ojos, nariz o piel.

Los síntomas van desde diarrea leve hasta bacteriemia y meningitis potencialmente mortales. Por lo anterior, el Shampoo Totale de Tec Italy, en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Imagen ilustrativa. IA Gemini

¿Cuáles son las advertencias que emitió la Cofepris?

Ante el riesgo que puede representar la utilización de este shampoo contaminado, la Cofepris envió una serie de advertencias tanto a la población en general como a distribuidores del país.

A la población

No adquirir ni usar el Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266. En caso de presentar cualquier síntoma acudir con un profesional de la salud, quien a través de valoración, estudios y análisis le proporcionaran un diagnóstico especializado y el tipo de tratamiento a seguir. En caso de contar con el Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266, debe contactarse con la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V., para su devolución.

Distribuidores y establecimientos de venta

Si tiene existencia en almacén del producto Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266, no comercializarlo, inmovilizarlo y ponerse en contacto con la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V., así como con contactarse con esta autoridad sanitaria.

En este contexto, la autoridad federal precisa que el retiro se limita exclusivamente al producto Shampoo Totale de la marca Tec Italy, en su presentación de 1 litro, con número de lote 1G27542266. En caso de obtener evidencia que implique a otros lotes, se dará a conocer oportunamente.