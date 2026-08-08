Rociar shampoo de bebés en el parabrisas y espejos del coche: por qué es clave para los días de lluvia

Cuando llegan los días de lluvia, conducir puede volverse más complicado por la acumulación de agua, la humedad y el empañamiento de los cristales, vidrios y espejos.

El parabrisas, las ventanillas y los espejos pueden perder claridad justo cuando mantener una buena visibilidad resulta fundamental.

Existe un sencillo truco casero que también puede utilizarse en ventanas y espejos del hogar: aplicar una pequeña cantidad de shampoo para bebés mezclado con agua sobre las superficies de vidrio. El objetivo es ayudar a reducir la formación de condensación y evitar que los cristales se empañen con facilidad.

Truco para que los vidros y espejos no se empañen, Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué rociar shampoo de bebés en el parabrisas y los espejos?

El principal motivo para utilizar este producto en los vidrios es que puede dejar una película muy fina sobre la superficie, lo que dificulta que la humedad se condense formando pequeñas gotas que terminan empañando el cristal.

Esto resulta especialmente útil cuando existe una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo. En esas condiciones, la humedad puede condensarse sobre el parabrisas y los espejos, reduciendo la visibilidad.

Al disminuir el empañamiento, el vidrio puede mantenerse más transparente y facilitar la visión del camino, de los vehículos que circulan alrededor y de los objetos que aparecen en los espejos.

¿Cómo aplicar shampoo de bebés para evitar que se empañen los vidrios?

Para probar este método en el coche o en superficies de vidrio del hogar, es importante utilizar el shampoo diluido con agua, en lugar de aplicarlo directamente.

Primero, se debe mezclar una pequeña cantidad de shampoo para bebés con agua y rociar la preparación sobre el parabrisas, los espejos o el vidrioque se quiera tratar por dentro y por fuera .

Después, se debe enjuagar la superficie con agua para retirar el exceso de producto y evitar que queden residuos que puedan afectar la transparencia del cristal.

También hay que dejar que el vidrio se seque solo, sin frotarlo con un paño. Una vez seco, la fina película que queda sobre la superficie puede ayudar a disminuir la condensación y, por lo tanto, el empañamiento.

Rociar shampoo de bebés en el parabrisas y espejos del coche: por qué es clave para los días de lluvia Fuente: Shutterstock Shutterstock

El truco también sirve para los vidrios y espejos de la casa

Este método no está limitado al automóvil. También puede utilizarse como alternativa casera para determinados espejos y vidrios del hogar, especialmente aquellos que suelen empañarse por la humedad.

Los espejos del baño, por ejemplo, pueden cubrirse de pequeñas gotas de agua y perder claridad después de una ducha caliente. Una aplicación previa de la mezcla diluida puede ayudar a reducir este efecto.

Lo mismo puede probarse en ventanas u otras superficies de vidrio expuestas a cambios de temperatura y humedad. En todos los casos, conviene aplicar poca cantidad, enjuagar con agua y dejar que la superficie se seque naturalmente.

¿Qué precauciones hay que tener al usar este truco?

Antes de aplicar cualquier preparación sobre el parabrisas o los espejos del automóvil, es recomendable asegurarse de que la superficie esté limpia y libre de grasa, polvo o suciedad.

También es importante no aplicar una cantidad excesiva de shampoo. El objetivo es dejar una película muy ligera después del enjuague, no una capa visible de producto, ya que los residuos pueden generar manchas o dificultar la visión.

Imagen creada con ChatGPT

En el caso del coche, este método debe considerarse un complemento y no un sustituto de los sistemas de desempañado, limpiaparabrisas o mantenimiento de los cristales. Si la visibilidad se reduce por lluvia o condensación, lo prioritario siempre debe ser utilizar los sistemas diseñados para recuperar una visión clara y conducir únicamente cuando existan condiciones seguras.

En definitiva, diluir shampoo para bebés con agua, aplicarlo sobre vidrios y espejos, enjuagar y dejar secar puede ser un sencillo recurso casero para disminuir el empañamiento y favorecer una mejor visibilidad durante los días de lluvia.