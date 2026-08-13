Se aproxima el diluvio del año este viernes 14: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El viernes 14 de agosto estará marcado por un tiempo muy contrastado en España. Mientras varias zonas afrontarán temperaturas que podrán alcanzar los 40 ºC, también se esperan tormentas que podrían dejar granizo, fuertes lluvias y rachas muy fuertes de viento.

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúan el foco de las precipitaciones especialmente en áreas del este y sureste peninsular, con acumulaciones de hasta 20 milímetros en una hora. Al mismo tiempo, el calor seguirá siendo protagonista en amplias zonas del interior.

El calor seguirá apretando y llegará hasta los 40 ºC

Las temperaturas máximas alcanzarán valores especialmente elevados en distintos puntos del país. Los avisos de Aemet contemplan 40 ºC en la campiña cordobesa y en el valle del Tajo, mientras que el sur de Huesca, la depresión central de Lleida y varias zonas de Madrid podrán llegar a los 39 ºC.

El calor también será intenso en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Extremadura y otras zonas del interior. En la cuenca del Genil, la provincia de Jaén, la campiña sevillana y varias áreas de Ciudad Real podrán alcanzarse los 39 ºC, con posibilidad de llegar localmente a 40 ºC en algunos puntos.

Se aproxima el diluvio del año este viernes 14: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Zonas con lluvias fuertes

Comunidad Valenciana: lluvias de hasta 20 mm en una hora en el interior norte y sur de Valencia, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento .

Aragón: lluvias de hasta 20 mm en una hora en Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo y Bajo Aragón de Teruel. Las tormentas pueden dejar granizo y rachas muy fuertes de viento .

Castilla-La Mancha: hasta 15 mm en una hora en Alcaraz y Segura, Hellín y Almansa y la Serranía de Cuenca, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes .

Andalucía: tormentas en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, y Guadix y Baza, en Granada, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento .

Región de Murcia: tormentas en el noroeste de la comunidad, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Se aproxima el diluvio del año este viernes 14: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Foto: Shutterstock).

Zonas con poca lluvia o chubascos aislados

Castilla-La Mancha: Alcaraz y Segura, Hellín y Almansa y la Serranía de Cuenca tendrán avisos por lluvias de hasta 15 mm en una hora .

Comunidad Valenciana: el interior norte y sur podrán registrar lluvias de hasta 20 mm en una hora .

Aragón: las zonas de Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo y Bajo Aragón de Teruel podrán acumular hasta 20 mm en una hora .

Galicia: A Mariña, en Lugo, tendrá aviso por nieblas, con visibilidad de hasta 150 metros.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?