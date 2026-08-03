En esta noticia Medidas efectivas para reducir la contaminación generada por el champú

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta sanitaria relacionada con el Shampoo Totale de la marca Tec Italy, que forma parte de Henkel Capital, tras haber detectado la presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca. Esta bacteria tiene el potencial de causar infecciones en la piel, los ojos y la nariz.

Para determinar si se ha adquirido el champú contaminado, es esencial verificar el número de lote. En esta circunstancia, el lote afectado es el 1G27542266, el cual se halla impreso en el costado de la botella. El producto se presenta en una botella de plástico color verde de un litro.

Exigen retiro urgente del champú más comprado en el mercado: tiene bacterias y es letal para la salud (foto: archivo).

Se recomienda estar al tanto de los detalles de este aviso y prevenir problemas de salud. Se sugiere interrumpir la compra hasta nuevo aviso.

Medidas efectivas para reducir la contaminación generada por el champú

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los usuarios para mitigar los efectos del champú contaminado, en caso de haber adquirido alguna de las unidades discontinuadas. Estas son:

Suspender su uso : quienes posean un producto del lote afectado deben cesar su utilización de inmediato.

Asistir a un médico : en caso de presentar algún síntoma o reacción adversa, es fundamental buscar atención médica.

Contactarse con la empresa: Henkel Capital ha retirado voluntariamente 904 unidades y ha dispuesto un equipo de atención al cliente para facilitar el intercambio del producto. Se puede contactar a través del correo electrónico sacli@henkel.com o al número 800 0072 254.

El lote fue distribuido en varios estados de México, aunque no se especificaron cuáles y también pudo haber sido comercializado al por menor.