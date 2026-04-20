Los precios del petróleo podrían subir a u$s 110 por barril si el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue interrumpido durante otro mes, según estimó Citigroup. Las pérdidas de inventarios globales de crudo y subproductos derivadas de la Guerra de Estados Unidos contra Irán podrían alcanzar un estimado de u$s 1300 millones de barriles si la ruta marítima clave permanece bloqueada durante otras cuatro semanas, dijo el banco en un informe. Incluso si se firma una extensión del alto al fuego esta semana y el tránsito por el Estrecho, junto con la producción, se reanuda gradualmente durante mayo, se espera que los inventarios globales de crudo y subproductos caigan en aproximadamente 900 millones de barriles. Esto incluye 500 millones de barriles ya perdidos y otros 400 millones de pérdidas previstas derivadas de retrasos en el aumento de producción y daños relacionados con el conflicto. Sin embargo, una interrupción adicional de dos meses en Ormuz podría retirar aproximadamente 1700 millones de barriles del mercado y llevar los precios a u$s 130 por barril, según Citi. Pero incluso si el conflicto termina esta semana, Citi prevé que los inventarios globales de crudo y combustibles alcancen sus niveles más bajos en ocho años hacia finales de junio. Reconstruir esos inventarios probablemente tomaría más de dos años, asumiendo un rápido retorno a un mercado con superávit de un millón de barriles diarios tras el conflicto, dijo la firma. El banco prevé que un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos se firme o que el alto al fuego se extienda esta semana, lo que podría derivar en un pacto más amplio. “Dicho esto -dijo Citigroup-, seguimos preparados para cambiar hacia un escenario de interrupción más prolongada si las negociaciones fracasan”, escribieron los analistas liderados por Max Layton. Los precios del petróleo subían 5% para cotizar por encima de u$s 95 por barril en Nueva York después de que el presidente Donald Trump dijera que es “altamente improbable” que extienda el alto al fuego y que el Estrecho permanecerá bloqueado hasta que se firme un acuerdo. La crisis energética en curso ha provocado un shock de oferta sin precedentes, intensificando las presiones inflacionarias y afectando el crecimiento económico global. El banco recomienda mantener posiciones largas en contratos de crudo de corto plazo como una cobertura efectiva frente a los riesgos de alza en los precios.