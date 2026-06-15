El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer “probablemente muy pronto”, informó este lunes el presidente Donald Trump.

Al hablar durante una rueda de prensa bilateral en Francia con el presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre del G7, el mandatario norteamericano expresó: “Este es un documento muy importante y quiero que se publique”.

Trump aseguró además que el texto completo del acuerdo con Irán se dará a conocer en algún momento posterior a la ceremonia formal de firma prevista para el viernes en Ginebra.

“Diría que después del viernes, porque el estrecho (de Ormuz), aunque ahora está abierto, se abrirá por completo”, aseguró Trump ante la prensa.

Asimismo, un alto funcionario del gobierno estadounidense declaró hoy a los periodistas que los detalles del acuerdo con Irán se darán a conocer en las próximas 24 a 48 horas.

Donald Trump y Emmanuel Macron durante un encuentro en el marco del G7. (Francia) EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT. Fuente: EPA/AFP POOL LUDOVIC MARIN / POOL

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

Este lunes el jefe de la Casa Blanca afirmó en su red, Truth Social, que ya había barcos que se estaban saliendo del Estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. “El viernes estará completamente abierto”, añadió en su encuentro con Macron.

Trump consideró que no cree que su país vaya a necesitar mucha ayuda extranjera porque el pacto ya establece que el estrecho será una zona abierta y libre de peajes.

“Así que no creo que vayamos a necesitar mucha ayuda, pero tampoco me parece mala idea tener uno o dos barcos ahí de algunos países; ustedes serían un gran país para hacerlo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que va a estar abierto y que habrá libre navegación”, consideró.