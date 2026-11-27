Marruecos y Alemania sellaron un nuevo acuerdo de cooperación militar que permitirá ampliar sus vínculos en materia de defensa, armamento y desarrollo tecnológico.

El entendimiento contempla el suministro de armas, la modernización de las Fuerzas Armadas marroquíes y el intercambio de conocimientos en sectores estratégicos como la ciberdefensa, la ciberseguridad y la tecnología espacial.

La declaración conjunta de intenciones se firmó el jueves 26 de noviembre de 2026 en Rabat. Participaron del encuentro el ministro delegado encargado de la Administración de la Defensa Nacional de Marruecos, Abdeltif Loudyi, y el embajador alemán en el país, Christian Heldt.

¿Qué establece el nuevo acuerdo entre Alemania y Marruecos?

Según informó Marruecom, el acuerdo establece un marco de cooperación bilateral en materia de defensa que contempla programas de formación y capacitación militar, ejercicios conjuntos, maniobras operativas y asistencia técnica. También prevé el suministro de armamento, equipamiento militar y la modernización de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de ambos países.

El entendimiento incluye, además, mecanismos de intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la sanidad militar, así como la participación de efectivos en misiones de asistencia humanitaria, gestión de catástrofes y respuesta ante situaciones de emergencia.

En paralelo, abarcará áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de capacidades tecnológicas y el fortalecimiento de la autonomía en materia de defensa. Entre ellas se encuentran la industria militar, el sector aeroespacial, la ciberseguridad y la ciberdefensa.

Marruecos y Alemania profundizarán su cooperación militar con programas de capacitación, ejercicios conjuntos, suministro de equipamiento y transferencia de conocimientos tecnológicos. Fuente: Shutterstock

Marruecos y Alemania buscan profundizar sus vínculos estratégicos en defensa

El entendimiento refleja el interés de Rabat y Berlín por ampliar su agenda de cooperación bilateral y fortalecer sus relaciones en el ámbito militar.