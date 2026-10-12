Milei se expresó sobre la salud de León XIV tras el anuncio de su cirugía: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración”

León XIV mantiene su agenda a la espera de su operación por un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”. El Papa anunció que mañana se someterá a la operación, debido a que los doctores “consideran oportuna” la intervención.

Por el momento, la agenda papal está confirmada con varias reuniones. La intervención quirúrgica fue confirmada para este martes 13 de octubre, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

La agenda del martes 13 de octubre ya estaba vacía, dado el tradicional día de descanso durante el cual el Papa viaja a Castel Gandolfo para descansar y hacer ejercicio, por lo que algunos medios locales apuntan que sería este día cuando ingresará en el Policlínico Gemelli.

Dado que la hospitalización e intervención serán este martes, el pontífice estadounidense, de 71 años, no podrá asistir a la misa matutina en San Pedro para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de todo el mundo en Roma.

León XIV tiene previsto aún visitar la Argentina en las fechas pautadas. Shtterstock

La agenda del papa para la semana siguiente incluye un evento anunciado por el Dicasterio para la Educación: una audiencia el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”.

Entre los eventos que aún están pendientes de confirmación se encuentra la participación en la conferencia interreligiosa por la paz de Sant’Egidio en Asís, el 27 de octubre, 40 años después del encuentro histórico convocado por el papa Juan Pablo II.

Al saludar este domingo a los ciudadanos peruanos en la plaza de San Pedro, en procesión por el “Señor de los Milagros”, León XIV les dijo: “Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré”. Los analistas vaticanos interpretaron que de sus palabras se desprendió su firme voluntad de emprender el viaje a Sudamérica.