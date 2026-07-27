El sector de la belleza en Argentina incorporará una nueva firma internacional. NYX Professional Makeup, la marca de maquillaje originaria de Los Ángeles que logró reconocimiento global por sus productos de alta pigmentación y su enfoque cercano al maquillaje profesional, comenzará a operar oficialmente en el país con una propuesta inicial de 275 productos.

El desembarco se realizará bajo el respaldo de L’Oréal Groupe, compañía que sumó la marca a su portafolio en 2014. Con esta incorporación, el grupo francés llegará a las 17 firmas comercializadas en Argentina, ampliando su participación en el segmento de consumo masivo, donde ya cuenta con nombres reconocidos como Maybelline, Vogue y L’Oréal Paris.

La llegada de NYX se produce en un escenario donde la industria cosmética local continúa mostrando oportunidades de expansión. De acuerdo con datos compartidos por la compañía a partir de cifras de la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA), el mercado de belleza argentino alcanzó durante 2025 un volumen estimado de US$ 5.700 millones.

Dentro de ese mercado, el maquillaje concentra alrededor del 7% de la facturación total, aunque representa una categoría con margen de crecimiento frente a otros países donde tiene un peso mayor dentro del consumo de belleza.

Qué es NYX Professional Makeup, la marca de maquillaje que llega a Argentina

NYX Professional Makeup nació en Los Ángeles en 1999 y se convirtió en una de las marcas de maquillaje más populares a nivel internacional. En 2014 fue adquirida por L’Oréal Groupe, lo que impulsó su expansión global.

La firma logró posicionarse gracias a una propuesta que combina calidad profesional, alta pigmentación y precios más accesibles que otras marcas premium. Su crecimiento estuvo fuertemente vinculado a las redes sociales, donde se convirtió en una de las favoritas de creadores de contenido y amantes del maquillaje.

Qué es NYX Professional Makeup, la marca de maquillaje que llega a Argentina.

El desembarco en Argentina estará enfocado especialmente en el público joven. Según información proporcionada por la compañía, los consumidores de la Generación Z utilizan en promedio nueve productos de maquillaje en su rutina, frente a los cinco productos del consumidor promedio.

Además, NYX se presenta como una marca 100% cruelty-free y cuenta con productos veganos dentro de su catálogo. Otro de sus diferenciales es que sus campañas publicitarias no utilizan retoques digitales.

Qué productos de NYX se venderán en Argentina

Para su llegada al país, NYX ofrecerá 45 líneas de productos que reúnen 275 artículos, con opciones para cubrir prácticamente toda una rutina de maquillaje.

Entre los productos disponibles habrá:

Rostro: bases, correctores, rubores, iluminadores, primers, productos de contouring y fijadores.

Ojos: delineadores líquidos, en lápiz y fibra, máscaras de pestañas, paletas de sombras y productos para cejas.

Labios: glosses, bálsamos, labiales matte y delineadores en distintos tonos.

Uno de los productos más reconocidos de la marca que llegará al país será su fijador matte, uno de los artículos más populares a nivel internacional.

Qué productos de NYX se venderán en Argentina.

Cuánto cuestan los productos de NYX en Argentina

Los precios de lanzamiento de NYX en Argentina estarán entre $22.000 y $57.000, según el producto elegido.

Desde la compañía indicaron que el valor promedio del catálogo rondará los $35.000, aunque los precios variarán de acuerdo con la línea y la presentación.

Dónde comprar productos de NYX en Argentina

La comercialización de NYX comenzará tanto de manera online como en locales físicos seleccionados de Farmacity y Simplicity.

La primera etapa de distribución alcanzará a:

Buenos Aires

Córdoba

Salta

Santa Fe

Mendoza

Antes del lanzamiento general en tiendas, habrá una preventa exclusiva a través de la tienda online de Farmacity desde el 27 de julio.

Cuándo será el lanzamiento oficial de NYX en Buenos Aires

Como parte del desembarco, NYX realizará un evento abierto al público el viernes 7 de agosto, de 17 a 21 horas, en el local de Farmacity ubicado en Honduras 4961, Palermo Soho.

El ingreso será por orden de llegada y no será necesario realizar una inscripción previa. Durante la jornada habrá espacios para probar productos, maquillajes en vivo, juegos y un DJ set.

Además, las primeras 100 personas que ingresen recibirán un regalo especial.

Con su llegada al país, NYX Professional Makeup buscará ganar participación en un mercado donde las tendencias impulsadas por TikTok, Instagram y otras plataformas digitales tienen cada vez más influencia en las decisiones de compra.

La marca apuesta así a un segmento joven que busca productos innovadores, variedad de tonos y fórmulas asociadas al maquillaje profesional, pero con precios más accesibles.