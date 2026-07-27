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Algunas personas pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin llevar una visa americana estampada en el pasaporte e, incluso, en determinados casos de cruce terrestre, sin presentar un pasaporte. Este beneficio está vinculado al Formulario DSP-150, conocido oficialmente como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos para determinados ciudadanos mexicanos.
¿Qué es el Formulario DSP-150?
El Formulario DSP-150 corresponde a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), una tarjeta biométrica emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este documento cumple una doble función:
- Es una Tarjeta de Cruce Fronterizo
- Funciona como una visa B1/B2 para turismo y negocios
Gracias a ello, quienes obtienen la tarjeta no necesitan una visa tradicional adherida al pasaporte para viajar bajo esas categorías migratorias.
Quiénes pueden obtener el Formulario DSP-150
La ley migratoria estadounidense limita este beneficio a un grupo específico. El DSP-150 únicamente puede ser solicitado para todas las personas que puedan cumplir los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano de México
- Residir en territorio mexicano
- Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de la solicitud
- Completar el procedimiento de solicitud correspondiente
- Demostrar que el viaje será temporal
- Acreditar suficientes vínculos con México para garantizar el regreso
- Ser elegibles para una visa estadounidense B1/B2
Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios:
- Texas: menos de 40 km de la frontera
- California: menos de 40 km de la frontera
- Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
- Arizona: menos de 120 km de la frontera
¿Cómo solicitar el Formulario DSP-150?
El trámite comienza como una solicitud de visa de visitante. Generalmente comprende los siguientes pasos:
- Completar el formulario de solicitud correspondiente
- Pagar la tarifa consular
- Programar una cita en un consulado o embajada de Estados Unidos en México
- Presentar la documentación requerida
- Asistir a la entrevista consular cuando corresponda