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Algunas personas pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin llevar una visa americana estampada en el pasaporte e, incluso, en determinados casos de cruce terrestre, sin presentar un pasaporte. Este beneficio está vinculado al Formulario DSP-150, conocido oficialmente como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos para determinados ciudadanos mexicanos.

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¿Qué es el Formulario DSP-150?

El Formulario DSP-150 corresponde a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), una tarjeta biométrica emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este documento cumple una doble función:

  • Es una Tarjeta de Cruce Fronterizo
  • Funciona como una visa B1/B2 para turismo y negocios

Gracias a ello, quienes obtienen la tarjeta no necesitan una visa tradicional adherida al pasaporte para viajar bajo esas categorías migratorias.

El Formulario DSP-150 permite a determinados ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a Estados Unidos sin portar una visa americana. Fuente: El Cronista.
El Formulario DSP-150 permite a determinados ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a Estados Unidos sin portar una visa americana. Fuente: El Cronista.

Quiénes pueden obtener el Formulario DSP-150

La ley migratoria estadounidense limita este beneficio a un grupo específico. El DSP-150 únicamente puede ser solicitado para todas las personas que puedan cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser ciudadano de México
  • Residir en territorio mexicano
  • Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de la solicitud
  • Completar el procedimiento de solicitud correspondiente
  • Demostrar que el viaje será temporal
  • Acreditar suficientes vínculos con México para garantizar el regreso
  • Ser elegibles para una visa estadounidense B1/B2

Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios:

  • Texas: menos de 40 km de la frontera
  • California: menos de 40 km de la frontera
  • Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
  • Arizona: menos de 120 km de la frontera

¿Cómo solicitar el Formulario DSP-150?

El trámite comienza como una solicitud de visa de visitante. Generalmente comprende los siguientes pasos:

  1. Completar el formulario de solicitud correspondiente
  2. Pagar la tarifa consular
  3. Programar una cita en un consulado o embajada de Estados Unidos en México
  4. Presentar la documentación requerida
  5. Asistir a la entrevista consular cuando corresponda

Solo después de aprobar este proceso se expide la Tarjeta de Cruce Fronterizo.