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California, Florida, Texas, Nueva York e Illinois son destinos sumamente populares entre quienes eligen visitar Estados Unidos.

Al hacerlo por turismo, contar con una visa americana válida es fundamental para que pueda habilitarse el traslado, aunque los ciudadanos de más de 40 países cuentan con una alternativa para ingresar legalmente y permanecer por hasta 90 días: viajar utilizando la autorización del Visa Waiver Program (VWP).

Esta es una alternativa más rápida para nacionales de los países miembros que planeen visitar el país en agosto y aún no dispongan de visado.

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Quiénes podrán visitar en agosto estos destinos sin visa americana

A través del VWP los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar otra autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para esto, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, este documento cumple el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

Quienes cuenten con una autorización ESTA podrán viajar sin visado.
Quienes cuenten con una autorización ESTA podrán viajar sin visado.Fuente: ShutterstockShutterstock

Los ciudadanos que pueden gestionar una solicitud ESTA son aquellos nacionales de los siguientes países

  • Andorra
  • Australia
  • Austria
  • Bélgica
  • Brunéi
  • Chile
  • Croacia
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Mónaco
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Polonia
  • Portugal
  • Catar
  • San Marino
  • Singapur
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Suecia
  • Suiza
  • Taiwán
  • Reino Unido
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Requisitos para poder tramitar esta autorización

Esta autorización se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos

  • Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
  • Tener una dirección de correo electrónico válida
  • Proporcionar domicilio y número de teléfono
  • Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.