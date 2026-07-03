Luego de varios años en los que las grandes tecnológicas parecían imabtibles, Wall Street volvió a ponerle precio al riesgo. El resultado es una lista de compañías ampliamente conocidas por los inversores argentinos vía Cedear que hoy cotizan entre un 20% y casi un 70% por debajo de sus máximos históricos.

La magnitud de las caídas reavivó una pregunta clásica en los mercados: ¿se trata de un cambio de ciclo o del nacimiento de las próximas oportunidades de compra?

Entre las bajas más profundas aparecen Coinbase (-69%), Oracle (-57%), Salesforce (-57%), Snowflake (-56%), Netflix (-48%) y Palantir (-48%).

Más abajo, aunque también lejos de sus récords, se ubican Microsoft (-37%), Meta (-32%), Arm (-27%), Broadcom (-26%), Marvell (-20%) y Nvidia (-19%).

El mercado ya no paga cualquier precio

La corrección tiene un denominador común: las valuaciones. Muchas de estas compañías fueron las grandes ganadoras del auge de la inteligencia artificial, el crecimiento del software empresarial o el rally de las criptomonedas. Ese entusiasmo llevó a que varias alcanzaran múltiplos históricamente elevados.

Ahora el mercado exige algo distinto: resultados.

Los inversores ya no compran únicamente expectativas de crecimiento, sino que buscan evidencia de que las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial comienzan a traducirse en mayores ingresos y ganancias.

Ese cambio explica por qué varias empresas vinculadas al ecosistema de IA sufrieron correcciones mucho más pronunciadas que el índice general.

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, en charla con El Cronista, que las empresas tecnológicas se mantienen como el principal motor de Wall Street.

Y es que para la estratega, prueba de ello es que el Nasdaq acumula un avance del 14,1% en lo que va del año (YTD). Sin embargo, durante el último mes el índice mostró una leve corrección, “con una caída cercana al 0,8% por una toma de ganancias impulsada por las elevadas valuaciones y el fuerte incremento del gasto de capital (capex) que muchas compañías debieron asumir para mantenerse competitivas en la carrera por la inteligencia artificial”, aseguró.

A este escenario, dice Ortiz, se suma la incertidumbre sobre la política monetaria de Estados Unidos. Y es que la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés elevadas aumentó luego de una batería de datos mixtos sobre inflación, actividad económica y empleo.

“En este contexto, cualquier sorpresa inflacionaria tiende a acelerar la reducción de posiciones en activos de mayor duración, como las acciones tecnológicas, que son especialmente sensibles a los movimientos en las tasas de interés”, aseguró la experta.

No obstante, para Ortiz, si la Fed mantiene una postura de pausa mientras el mercado laboral continúa mostrando señales de desaceleración, el escenario podría volver a favorecer a las compañías tecnológicas.

Wall Street (Imagen ilustrativa El Cronista - generada con inteligencia art

“Estos activos suelen reaccionar de manera más intensa a una mejora en las expectativas macroeconómicas y, además, los inversores mantienen un tono optimista de cara a la temporada de balances del segundo trimestre, incluso en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En ese marco, los mayores flujos de inversión continúan concentrándose en empresas de software, servicios tecnológicos y, especialmente, en el sector de semiconductores”, señaló.

Los Cedear tecnológicos con mayor potencial

“Dentro del universo de Cedear disponibles en Argentina, Palantir (PLTR), Oracle (ORCL) y Nvidia (NVDA) aparecen como las alternativas con mayor potencial de apreciación”, comentó Ortiz.

Oracle (ORCL)

La experta sostiene que Oracle representa una oportunidad interesante para obtener exposición a la infraestructura de nube vinculada a la inteligencia artificial.

“Si bien se trata de una empresa histórica del sector del software, hoy cuenta con una importante cartera de contratos futuros asociados al desarrollo de centros de datos y servicios cloud para IA”, dijo.

Y es que su valuación también luce relativamente más atractiva que la de otros jugadores del sector: cotiza con un P/E cercano a 25 veces, muy por debajo del de Palantir.

Composición/El Cronista

“Aunque persisten riesgos vinculados al elevado capex necesario para expandir su infraestructura, la capacidad de transformar esas inversiones en ingresos futuros convierte a Oracle en una de las opciones más interesantes del segmento”, comentó.

Nvidia (NVDA)

Nvidia sostiene fundamentos muy sólidos. “En su último trimestre reportó ingresos récord por u$s 81.600 millones, un crecimiento interanual del 85%, y mantiene una valuación cercana a 29,7 veces ganancias”, analizó.

La compañía conserva el liderazgo tecnológico en chips para inteligencia artificial gracias a su escala, su capacidad de innovación y su poder de fijación de precios. Si bien el mercado sigue de cerca la evolución de las restricciones comerciales con China, Nvidia continúa siendo una de las principales apuestas para capturar el crecimiento estructural de la IA.

Palantir (PLTR)

Palantir continúa sorprendiendo por su ritmo de expansión. En su última presentación informó un crecimiento interanual superior al 100% (+104%), consolidándose como una de las compañías de software con mayor dinamismo del mercado.

Es, sin embargo, la más exigente en términos de valuación: cotiza con un P/E cercano a 145 veces. Aun así, mantiene potencial alcista gracias a la expansión de sus contratos con organismos gubernamentales y al crecimiento de su negocio comercial, impulsado por sus soluciones de análisis de datos e inteligencia artificial.