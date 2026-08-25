El calendario de feriados de Estados Unidos marca el lunes 7 de septiembre como la fecha en que se celebrará el Día del Trabajo. Al ser un descanso federal, será fin de semana largo para todo el país.

¿Qué se celebra el lunes 7 de septiembre?

El origen del Labor Day se remonta al 5 de septiembre de 1882, cuando la Noble y Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo organizó un desfile en la ciudad de Nueva York para homenajear a los trabajadores.

La celebración estuvo inspirada en un evento similar realizado en Toronto, Canadá. Tras el éxito de aquella primera edición, en 1884 la organización decidió convertirla en una celebración anual.

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Aunque otros movimientos sindicales preferían establecer el Día del Trabajo el 1 de mayo, en conmemoración del inicio de las protestas por la jornada laboral de ocho horas, el entonces presidente Grover Cleveland consideró que esa fecha podía favorecer disturbios y conflictos sociales. Por ese motivo, respaldó la propuesta de los Caballeros del Trabajo de mantener la celebración en septiembre .

Feriado confirmado y nuevo fin de semana largo: qué servicios cerrarán

Al tratarse de un feriado federal y fin de semana largo, permanecerán cerradas las oficinas gubernamentales, el servicio postal, los bancos y muchas escuelas. Además, en distintos puntos del país se realizan desfiles, barbacoas, eventos deportivos y reuniones familiares para conmemorar la fecha.

El Labor Day también marca, de manera no oficial, el final del verano en Estados Unidos y el regreso a clases en numerosas regiones del país.